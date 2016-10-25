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Brilliance 4K LCD-skjerm med Ultra Wide-Color

Utgått

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Brilliance4K LCD-skjerm med Ultra Wide-Color

328P6VJEB/00

Brilliance 4K LCD-skjerm med Ultra Wide-Color

Utgått

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Programvare og drivere

Drivere for Windows 8 - English (US)

  • versjon: 328P6V
  • ZIP fil, 11.5 kB
  • 25 October 2016

Drivere for Windows 7 - English (US)

  • versjon: 328P6V
  • ZIP fil, 11.5 kB
  • 25 October 2016

Håndbøker og dokumentasjon

Merknad om TCO-sertifisering - English (US)

  • PDF fil, 350.9 kB
  • 13 June 2023

Hurtigstartveiledning - English (US)

  • PDF fil, 5.9 MB
  • 1 June 2023

Garanti og service

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Garanti

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