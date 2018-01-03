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Utgått
276E7QDSW/00
E-serien
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Ultra Wide-Color-teknologien gir et bredere fargespekter som skaper et klarere bilde. Ultra Wide-Color med bredere fargegamut produserer mer naturlige grønnfarger, livlige rødfarger og dypere blåfarger. Gi medieunderholdning, bilder og til og med produktivitet mer levende og klare farger med Ultra Wide-Color-teknologi.
PLS-skjermer bruker avansert teknologi som gir ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler – selv i 90 graders Pivot-modus. I motsetning til standard TN-paneler har PLS-skjermer svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
3.9
av 5
17
Anmeldelser
cpuprd
03/01/2018
United Kingdom
Excellent picture quality, great response times
I purchased this monitor to replace a damaged monitor - roughly the same size - HOWEVER, the excellent colour reproduction makes it an ideal monitor to view and edit semi-pro photos such as those taken on the leading digital SLR cameras. The toggle at the rear of the screen is easy to master and the 3rd party software that the monitor ships with, when updated via the internet. provides for a lot of additional benefits. All in All I find this monitor the best I've ever had and competitively priced. Philips provide a wealth of information on their site which helps the user experience.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color
Siri06
10/02/2017
Deutschland
Bekreftet kjøper
Toller und großer Monitor
Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips Monitor und freue mich jeden Tag diesen anzuschalten. Jetzt kann ich wieder alle Texte lesen und spare mir eine PC-Brille. :-) Auch die Farbbrillanz ist super. Ich kann nur sagen, dass ich rundum zufrieden damit bin und würde das Produkt erneut kaufen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E7QDSW LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E7QDSW LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Maia7
21/10/2021
España
Muy satisfecha
Rango de colores muy rico y fiel. Monitor recomendable para revelado digital de fotografías. Muchas posibilidades de conexión. Estéticamente bonito Llevo un par de años con él y volvería a comprarlo
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Denne Philips-skjermen er MHL-sertifisert. Men hvis MHL-enheten ikke kobles til eller ikke fungerer riktig, må du se Vanlige spørsmål for MHL-enheten eller henvende deg direkte til forhandleren. Produsenten av enheten kan ha retningslinjer som krever at du kjøper deres bestemte MHL-kabel eller -adapter for at det skal fungere
Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.
Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen
Hvis du vil se en fullstendig liste over MHL-aktiverte produkter, kan du gå til www.mhlconsortiun.org
HDMI-kabler varierer avhengig av modeller og regionen du befinner deg i.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,9 %