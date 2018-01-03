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  • Energy Label Europe A
    Levende og naturtro farger
  • Levende og naturtro farger
  • Levende og naturtro farger
  • Levende og naturtro farger
  • Levende og naturtro farger
  • Levende og naturtro farger
  • Levende og naturtro farger
  • Energy Label Europe A
    Levende og naturtro farger
  • Levende og naturtro farger
  • Levende og naturtro farger
  • Levende og naturtro farger
  • Levende og naturtro farger
  • Levende og naturtro farger
  • Levende og naturtro farger

Utgått

LCD-skjerm med Ultra Wide-Color

276E7QDSW/00

3.9
| (17) Anmeldelser
Levende og naturtro farger
Denne glimrende skjermen med god innsynsvinkel og Ultra Wide-Color gir deg naturtro farger i en elegant design som tar seg godt ut både hjemme og på kontoret.
Se alle fordeler

i en elegant design

Levende og naturtro farger

  • E-serien

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color – et større fargespekter skaper et livligere bilde

Ultra Wide-Color – et større fargespekter skaper et livligere bilde

Ultra Wide-Color-teknologien gir et bredere fargespekter som skaper et klarere bilde. Ultra Wide-Color med bredere fargegamut produserer mer naturlige grønnfarger, livlige rødfarger og dypere blåfarger. Gi medieunderholdning, bilder og til og med produktivitet mer levende og klare farger med Ultra Wide-Color-teknologi.

Bred PLS LED-visningsteknologi for bilde- og fargegjengivelse

Bred PLS LED-visningsteknologi for bilde- og fargegjengivelse

PLS-skjermer bruker avansert teknologi som gir ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler – selv i 90 graders Pivot-modus. I motsetning til standard TN-paneler har PLS-skjermer svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

17

Anmeldelser

3

03/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellent picture quality, great response times

I purchased this monitor to replace a damaged monitor - roughly the same size - HOWEVER, the excellent colour reproduction makes it an ideal monitor to view and edit semi-pro photos such as those taken on the leading digital SLR cameras. The toggle at the rear of the screen is easy to master and the 3rd party software that the monitor ships with, when updated via the internet. provides for a lot of additional benefits. All in All I find this monitor the best I've ever had and competitively priced. Philips provide a wealth of information on their site which helps the user experience.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color

10/02/2017

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Toller und großer Monitor

Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips Monitor und freue mich jeden Tag diesen anzuschalten. Jetzt kann ich wieder alle Texte lesen und spare mir eine PC-Brille. :-) Auch die Farbbrillanz ist super. Ich kann nur sagen, dass ich rundum zufrieden damit bin und würde das Produkt erneut kaufen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246E7QDSW LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246E7QDSW LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

21/10/2021

España

España

Muy satisfecha

Rango de colores muy rico y fiel. Monitor recomendable para revelado digital de fotografías. Muchas posibilidades de conexión. Estéticamente bonito Llevo un par de años con él y volvería a comprarlo

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Denne Philips-skjermen er MHL-sertifisert. Men hvis MHL-enheten ikke kobles til eller ikke fungerer riktig, må du se Vanlige spørsmål for MHL-enheten eller henvende deg direkte til forhandleren. Produsenten av enheten kan ha retningslinjer som krever at du kjøper deres bestemte MHL-kabel eller -adapter for at det skal fungere

  2. Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.

  3. Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen

  4. Hvis du vil se en fullstendig liste over MHL-aktiverte produkter, kan du gå til www.mhlconsortiun.org

  5. HDMI-kabler varierer avhengig av modeller og regionen du befinner deg i.

  6. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,9 %