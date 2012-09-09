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Utgått
LightFrame 2™
23,6" / 60 cm
Med den unike LightFrame-teknologien har Philips bygget videre på den lange tradisjonen de har for å bruke nyskapning til noe meningsfylt. LightFrame-teknologi er basert på det vitenskapelige prinsippet om at blått lys som passerer gjennom den tredje mottakeren i øyet, frisker opp den biologiske klokken din, gir deg energi og en sterkere følelse av velvære. Ved å bruke spesialutviklede, eksklusive materialer utskiller LightFrame-skjermen fra Philips et blått lys med en spesiell bølgelengde fra rammen, som hjelper deg med å redusere trettheten til øynene og forbedre konsentrasjonen, selv etter mange timer foran skjermen.
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike modi, som kontor, bilde, film, spill, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
4.4
av 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
AndreasMuller
09/09/2012
Deutschland
Super zum arbeiten und programmieren...
Der perfekte Monitor zum arbeiten und programmieren. Hilft den Augen mit einem super Bild, auch PDF-Dateien sind lange ohne Ermüdung lesbar :)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bubu51
25/04/2014
France
Pourquoi chercher ailleurs?
Changement radical de mon vieux moniteur agé de 15 ans. Disign agréable, j'ai apprécié le contour lumineux. Temps de réponse - rendu des couleurs - belle image - les différents modes de réglages. Bref un achat sans regret.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Dingflofbips
17/05/2013
Nederland
Fijne monitor
Ik weet niet of het wetenschappelijk is bewezen, maar de blauwe rand geeft een prettig gevoel bij het werken. Ook geeft het de monitor een mooie science fiction uitstraling wat ik zelf wel leuk vind. Het beeld is scherp en heeft mooi contrast. Is overigens via presets of handmatig verder naar smaak aan te passen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting