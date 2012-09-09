ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Hvil øynene
  • Hvil øynene
  • Hvil øynene
  • Hvil øynene
  • Hvil øynene
  • Hvil øynene

Utgått

BrillianceLCD-skjerm med LED-baklys

248X3LFHSB/00

4.4
| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Hvil øynene
Med den unike rammen skiller den nyskapende skjermen Philips LightFrame 2 ut kjølig blått lys med en bestemt bølgelengde som gjør deg mindre sliten i øynene og forbedrer konsentrasjonen, noe som gir deg en økt følelse av velvære.
Se alle fordeler

Den nyskapende Lightframe-skjermen gjør deg mindre sliten i øynene

Hvil øynene

  • LightFrame 2™

  • 23,6" / 60 cm

Den nyskapende LightFrame™-teknologien gjør deg mindre sliten i øynene

Med den unike LightFrame-teknologien har Philips bygget videre på den lange tradisjonen de har for å bruke nyskapning til noe meningsfylt. LightFrame-teknologi er basert på det vitenskapelige prinsippet om at blått lys som passerer gjennom den tredje mottakeren i øyet, frisker opp den biologiske klokken din, gir deg energi og en sterkere følelse av velvære. Ved å bruke spesialutviklede, eksklusive materialer utskiller LightFrame-skjermen fra Philips et blått lys med en spesiell bølgelengde fra rammen, som hjelper deg med å redusere trettheten til øynene og forbedre konsentrasjonen, selv etter mange timer foran skjermen.

LED-teknologi for strålende bilder

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

SmartImage optimalisert for enkel bruk

SmartImage optimalisert for enkel bruk

SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike modi, som kontor, bilde, film, spill, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

09/09/2012

Deutschland

Deutschland

Super zum arbeiten und programmieren...

Der perfekte Monitor zum arbeiten und programmieren. Hilft den Augen mit einem super Bild, auch PDF-Dateien sind lange ohne Ermüdung lesbar :)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

25/04/2014

France

France

Pourquoi chercher ailleurs?

Changement radical de mon vieux moniteur agé de 15 ans. Disign agréable, j'ai apprécié le contour lumineux. Temps de réponse - rendu des couleurs - belle image - les différents modes de réglages. Bref un achat sans regret.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

17/05/2013

Nederland

Nederland

Fijne monitor

Ik weet niet of het wetenschappelijk is bewezen, maar de blauwe rand geeft een prettig gevoel bij het werken. Ook geeft het de monitor een mooie science fiction uitstraling wat ik zelf wel leuk vind. Het beeld is scherp en heeft mooi contrast. Is overigens via presets of handmatig verder naar smaak aan te passen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.