Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Skjermer
Alle serier
Brilliance LCD-skjerm med LED-baklys
Utgått
Støtte
248X3LFHSB/00
Gå til butikk
Logg på eller opprett en konto
Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.
Drivere for Windows 7 - English (US)
Informasjonsfiler for nedlasting av Windows 7-drivere - English (US)
Hefte
Brukerveiledning - English (US)
Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon
Garanti
Garantivilkår for produkter
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne