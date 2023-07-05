Lav ramme-til-bord-høyde for å gi best mulig komfort for leseren

Takket være den avanserte SmartErgoBase kan Philips-skjermen senkes nesten helt ned til bordnivå, slik at den gir en komfortabel visningsvinkel. Den lave ramme-til-bord-høyden er den perfekte løsningen hvis du bruker briller som er bifokale, trifokale eller som har progressive linser til PC-arbeidet. I tillegg kan brukere med svært forskjellige høyder bruke skjermen i vinkel- og høydeinnstillingen de foretrekker, noe som bidrar til å redusere spenning og tretthet.