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Utgått
V-serien
23" (58,4 cm)
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
Nå kan du nyte alle multimedier og sosiale programmer med stereolyd. Disse innebygde høyttalere ikke bare høres bra ut, men hjelper deg også med å bli kvitt kabelrot og gir deg mer plass på skrivebordet.
SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.
4.3
av 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Alfredo
23/04/2013
Deutschland
top gerät
Super Bild, tolle Farben, Ton könnte besser sein. Installation einfach und schnell. Design klar und funktionell. Absolut zu empfehlen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
rem47
03/07/2013
France
trés bon écran mais il y a des mais
Écran très bien protégé à l'achat et un fonctionnement très correct dans n’importe quelle situation surtout pour son prix intéressant pour un 23ˮ. Petit problèmes de réaction dans l’OSD et de disposition des boutons difficilement reconnaissables.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
ingvitale56
09/09/2013
Italia
E' un prodotto con buon rapporto prezzo-prestazioni.
Consiglierei di acquistarlo per le sue caratteristiche performanti.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED