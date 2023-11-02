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Utgått
Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
Gled deg over levende LED-bilder med denne attraktive og stilige designskjermen. Den er utstyrt med stereohøyttalere og SmartControl lite og er et godt valg.
V-serien
21,5" (54,6 cm)
Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med suveren lysstyrke og farger.
Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.
4.1
av 5
23
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Bruksdato 2021-11-02
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Bruksdato 2021-11-02
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Bekreftet kjøper
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226V4LAB LCD monitor with LED backlight