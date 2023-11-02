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Utgått

LCD-skjerm med LED-baklys

226V4LAB/00

4.1

| (23) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet

Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

Gled deg over levende LED-bilder med denne attraktive og stilige designskjermen. Den er utstyrt med stereohøyttalere og SmartControl lite og er et godt valg.

Se alle fordeler

med stereohøyttalere

Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 21,5" (54,6 cm)

Liten størrelse sparer plass

16:9 Full HD-skjerm for den beste seeropplevelsen

Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med suveren lysstyrke og farger.

Kvikksølvfri og miljøvennlig skjerm

Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

23

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

1

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Bruksdato 2021-11-02

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Bruksdato 2021-11-02

20/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

A perfect monitor

On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Overall

Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

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