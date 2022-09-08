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Utgått

LCD-skjerm

220V3AB/00

Gled deg over flotte bilder

Denne attraktive, slanke skjermen er en nytelse å bruke. Viktige funksjoner som SmartContrast sørger for at bildene blir sterke og klare, og stereohøyttalere gir en bedre multimedieopplevelse, noe som gjør den til et utmerket valg!

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Gled deg over flotte bilder

  • V-serien

  • 22" (55,9 cm)

SmartContrast 10 000 000 : 1 for utrolige, svarte detaljer

Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og de mest levende bildene. Philips' avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakbelysningsforsterking gir levende bilder. SmartContrast øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger.

Innebygde høyttalere for lyd uten beslag av skrivebordsplass

Et par stereohøyttalere er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

Energy Star for energisparing og lavt strømforbruk

Energy Star er et energieffektivitetsprogram som sponses av EPA i USA, og som også er tatt i bruk av mange andre land. Energy Star-sertifisering sikrer at du kjøper et produkt som oppfyller de nyeste standardene for energieffektivitet, og som drives med maksimal strømeffektivitet på alle driftsnivåer. Nye Philips-skjermer er sertifisert for Energy Star 5.0-spesifikasjonene, og de møter eller overgår standarden. I dvalemodus krever for eksempel Energy Star 5.0 et effektforbruk på mindre enn 1 watt, mens Philips-skjermer bruker mindre enn 0,5 watt. Flere detaljer er tilgjengelig fra www.energystar.gov

Tekniske spesifikasjoner

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