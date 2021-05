Typer bakeformer som kan brukes i Philips Airfryer

Du kan bruke hvilken som helst ovnssikker form i Airfryer, enten den er laget av glass, keramikk, metall eller silikon. Du kan også bruke muffinsformer i silikon eller papir til å bake muffins eller små gratenger.



Merk:



* Det må være litt plass rundt hver side av bakeformen når du plasserer den i kurven for å sikre at luftstrømmen kan passere rundt den.



* Ikke sett kakeformen rett i pannen, siden dette hindrer luftstrømmen i pannen slik at bare den øverste delen av maten blir stekt. Sett alltid kakeformen i kurven.



* Bruk alltid grytekluter når du håndterer former. Formene og Philips Airfryer-kurven blir svært varme.