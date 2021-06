Årsak: Filteraktiveringen ble ikke bekreftet i maskinmenyen. Etter at du har plassert et filter i vannbeholderen, må filteret alltid bekreftes i maskinmenyen.

Løsning: Først avkalker du maskinen, og deretter installerer du et nytt Saeco AquaClean-vannfilter. Bekrefte filteraktiveringen i maskinen: Velg Menu (Meny), velg AquaClean, velg ON (På) og bekreft ON (På) med V (ok). FILTER-symbolet vises på displayet.