15) Displayet viser KLAR-symbolet for å gi beskjed om at skyllesyklusen er fullført. Trykk på CAPPUCCINO- eller MENU-knappen for å avslutte avkalkingsprosedyren.

Viktig merknad: Hvis TOM VANNBEHOLDER-symbolet vises på skjermen i stedet for KLAR-symbolet, har du ikke fylt vannbeholderen opp til MAX- eller Calc Clean-linjen. Fyll vannbeholderen opp til MAX-nivået, og utfør en ny skyllesyklus. Gjenta trinn 13 til KLAR-symbolet vises. Det kan hende du må gjøre dette flere ganger før KLAR-symbolet vises.

16) Maskinen fyller kretsen automatisk. Hvis maskinen starter denne prosessen automatisk, trykker du på ESPRESSO-knappen for å fylle opp kretsen.

17) Tøm dryppebrettet, og sett det tilbake på plass.

18) Skyll melkekolben.

19) Maskinen er nå klar til bruk.