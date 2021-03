1) Trykk på MENU-knappen for å åpne menyen. Bla nedover ved å trykke på DOWN-knappen. Velg MASKINMENY. Trykk på OK for å bekrefte.

2) Velg VEDLIKEHOLD. Trykk på OK for å bekrefte.

3) Velg AVKALKING. Trykk på OK for å bekrefte.

4) Trykk på OK for å starte avkalkingen.

5) Tøm vannbeholderen og hell hele flasken med Saeco-avkalkingsmidlet i den. Fyll vannbeholderen med rent vann til MAX-nivået. Sett den tilbake i maskinen. Trykk på OK for å bekrefte.

6) Tøm det innvendige dryppebrettet. Trykk på OK for å bekrefte.

7) Fyll halvparten av melkekolben med rent vann. Sett inn kolben og åpne dispenseren.

8) Sett én beholder under damp-/varmtvannstuten og én under tappetuten for kaffe/melk. Trykk på OK for å bekrefte.

9) Maskinen begynner å dispensere avkalkingsmidlet i intervaller. Displayet viser fremdriften.

10) Vent til maskinen er ferdig å dispensere og meldingen RINSE TANK & FILL WITH WATER (Skyll vannbeholderen og fyll den med vann) vises.

11) Skyll vannbeholderen og fyll den opp til MAX-nivået med rent vann. Sett den tilbake i maskinen. Trykk på OK for å bekrefte.

12) Tøm det innvendige dryppebrettet. Trykk på OK for å bekrefte.

13) Ta ut melkekolben og tøm den. Fyll halvparten av melkekolben med friskt vann. Sett inn kolben og åpne dispenseren. Trykk på OK for å bekrefte.

14) Sett beholderen under damp-/varmtvannstuten og tappetuten. Trykk på OK for å bekrefte.

15) Skyllesyklusen er aktivert. Linjen viser fremdriften til syklusen.

16) Når skyllesyklusen er avsluttet, vil maskinen automatisk begynne å varmes opp. AVKALKING-symbolet vises ikke lenger i displayet.

17) Rengjør dryppebrettet, melkekolben og de andre delene.

18) Maskinen er nå klar til å lage kaffe.