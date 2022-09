ProBlend-teknologi for jevne blandinger uten klumper

ProBlend-teknologien kombinerer 3 nøkkelfunksjoner, spesialdesignet for å skape en optimal flyt av ingredienser for jevne blandinger uten klumper. ProBlend-motoren leverer optimal 350 W effekt for å drive blandingsflyten og sirkulere alle ingrediensene jevnt. ProBlend-knivene er unikt formet for å maksimere kraft og kutteytelse. ProBlend-krukken er designet med unike ribber for kontinuerlig å lede ingrediensene tilbake i blandingsstrømmen.