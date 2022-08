NutriFlavor-teknologien skaper de ideelle tilberedningsforholdene for hver matrett og gir perfekte sluttresultater. Med andre løsninger er tilberedningsklimaet enten for varmt og tørt eller for fuktig, noe som fører til at enkelte matvarer, som kylling, tørker ut, eller at for eksempel grønnsaker blir vasstrukne og smakløse. Med Air Steam Cooker kan du være sikker på at du får et flott sluttresultat, uansett hva du tilbereder.