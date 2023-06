Atlantic Flip&Juice™

Du kan bruke programmet for klar juice med myke og saftige frukter som appelsiner og druer for å lage en klar juice. Du kan bruke programmet for juice med fruktkjøtt P1 til myke og saftige frukter for å lage juice med fiber og fruktkjøtt i. P2 kan benyttes til både saftige og ikke-saftige frukter for å lage juice fra forskjellig frukt, som eple- og appelsinjuice. P3 kan brukes til saftige og ikke-saftige frukter og grønnsaker for å lage juice med masse fiber fra forskjellige frukter og grønnsaker, som eple-, appelsin- og gulrotjuice. Du kan også bruke P3 til å lage hjemmelaget havremelk eller annen plantebasert melk.