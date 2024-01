Rengjør også områder som er vanskelige å nå

Takket være den lave høyden (97 mm) rengjør den også områder som er vanskelige å nå, som under sofaer, senger og andre møbler. Roboten bruker sidebørsten til å feie langs kanter for en grundigere rengjøring. Roboten kan bevege seg rundt i hjemmet ditt uten manuell hjelp. Den kan uanstrengt krysse hindringer opptil 20 mm, for eksempel kjøre over dørterskler og opp på tepper eller ryer. Det er også seks antifallsensorer under roboten for å hindre at den faller fra en høyde eller ned trapper.