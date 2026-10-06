Det kommer ikke vann fra beholderen på Philips-espressomaskinen

Hvis vanntilførselen er blokkert av luftbobler, utfører du følgende trinn for å løse problemet:

1. Slå AV maskinen

2. Tøm vannbeholderen, og fjern AquaClean-filteret (eller et annet vannfilter som maskinen bruker)

3. Fyll vannbeholderen med vann, og sett den tilbake på plass

4. Slå maskinen PÅ igjen. Når maskinen er oppvarmet, velger du varmt vann og tapper 2–3 kopper



Hvis du bruker et AquaClean-vannfilter, utfører du følgende ekstratrinn for å sikre at filteret er klargjort og riktig montert for bruk:

1. Rist AquaClean-vannfilteret i fem sekunder

2. Hold filteret opp-ned i en beholder/bolle med vann til det ikke kommer flere luftbobler ut

3. Sett filteret tilbake i vannbeholderen, og fyll vannbeholderen med vann

4. Start maskinen på nytt ved å slå den av og på

5. Velg varmt vann, og tapp 2–3 kopper



Merk: Skift ut AquaClean-filteret hvis du har brukt det i mer enn tre måneder. Filteret kan være tett hvis du har brukt det lenger enn dette.