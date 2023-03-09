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Philips' støtte

Philips-groomeren trimmer håret ujevnt

Hvis groomeren ikke lader, kan feilsøkingstipsene nedenfor hjelpe deg med å finne en løsning.

Vi anbefaler at du følger trinnene i rekkefølgen nedenfor. Mellom trinnene kontrollerer du om problemet er løst før du går videre til neste. Du kan også se videoen nedenfor for å løse problemet.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HC5734/15, HC5733/15, HC5722/15. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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