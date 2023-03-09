Philips-groomeren trimmer håret ujevnt

Philips Groomer kan leveres med ulikt tilbehør til hår og skjegg. Det er viktig å bruke riktig tilbehør for det aktuelle området.



Ansiktshår er vanligvis stivere enn hodehår. Derfor er skjeggtilbehøret utformet og testet kun for skjegg.



Klippeelementet og kammen på en skjeggtrimmer er vanligvis mindre enn på en hårklipper. Enheten gjør at du lett kan komme til på mindre områder, som under nesen. I motsetning er de bredere kammene og klippeelementene utformet for hårklipping.



For en jevn trimming må du derfor sørge for at du bruker riktig tilbehør.