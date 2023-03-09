Philips-groomeren trimmer håret ujevnt

Hvis groomeren ikke lader, kan feilsøkingstipsene nedenfor hjelpe deg med å finne en løsning.
Vi anbefaler at du følger trinnene i rekkefølgen nedenfor. Mellom trinnene kontrollerer du om problemet er løst før du går videre til neste. Du kan også se videoen nedenfor for å løse problemet.
Det er viktig at klippeelementet eller trimmekammen som du bruker sammen med groomeren, er riktig festet til apparatet. Hvis tilbehøret ikke er riktig festet, kan det hende at groomeren ikke fungerer eller gir feil resultat.
Hvis du trykker groomeren for hardt mot hodebunnen eller huden, kan det hende at du ved et uhell endrer innstillingene til høy eller lav, eller at du bruker et ujevnt trykk. Dette kan føre til ujevn klipping.
For å få best mulig trimming må du sørge for at groomeren er i full kontakt med huden og bevege den jevnt og forsiktig.
For å få best mulig resultat bør du trimme håret mot hårretningen. Når du trimmer håret, er det viktig å huske at håret vokser i forskjellige retninger.
For å få en jevn trimming bør du derfor prøve å bevege trimmeren i forskjellige retninger (oppover, nedover og på tvers), slik at den dekker hele håret.
Vått hår er vanskeligere å trimme, siden det har en tendens til å feste seg til huden, slik at enheten hopper over det. Derfor anbefaler vi at du klipper håret når det er helt tørt.
Philips Groomer kan leveres med ulikt tilbehør til hår og skjegg. Det er viktig å bruke riktig tilbehør for det aktuelle området.
Ansiktshår er vanligvis stivere enn hodehår. Derfor er skjeggtilbehøret utformet og testet kun for skjegg.
Klippeelementet og kammen på en skjeggtrimmer er vanligvis mindre enn på en hårklipper. Enheten gjør at du lett kan komme til på mindre områder, som under nesen. I motsetning er de bredere kammene og klippeelementene utformet for hårklipping.
For en jevn trimming må du derfor sørge for at du bruker riktig tilbehør.
Ikke alle skjeggtrimmere er fullstendig optimalisert for pleie av svært lange skjegg (>10 mm), og man må bruke flere bevegelser for å få et ideelt resultat.
Hvis ingen av disse tipsene hjelper, kan det hende at grommeren er skadet innvendig. Vi anbefaler at du ber om reparasjon eller erstatning av enheten.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:HC5734/15, HC5733/15, HC5722/15. Klikk her for å vise flere produktnumre ›