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Utgått
WACS7000/12
Hør på all musikken i alle husets rom
Lagre all musikken som fyller livet ditt, på den 80 GB store harddisken og gled deg over trådløs overføring fra senteret til stasjonen. Opplev CD-ripping ved høy hastighet. I tillegg kan du spille av GoGear-enheten eller iPoden ved hjelp av 2-i-1-dokkingen (tilleggsutstyr).
Med trådløs streaming trenger du ikke å laste ned og lagre store musikkfiler på lydenheten. I stedet kan du lytte til favorittsangene dine mens de kontinuerlig streames til alle musikkstasjonene – samtidig. La musikken følge deg fra rom til rom med funksjonen for å lytte til musikk overalt – uten å måtte navigere på nytt og spille av. Musikkringkasting sender den musikken du ønsker fra senteret til alle stasjonene samtidig. Og med Mitt rom, min musikk kan alle familiemedlemmene nyte utvalgt musikk fra den lagrede samlingen i et rom som er utstyrt med trådløs musikksenter eller stasjon.
Den 80 GB store harddisken gir deg en stor lagringskapasitet slik at du får plass til alle de digitale lydfilene dine. Den får enkelt plass til 1500 CDer. Plassbesparende, smart håndtering av lydsamlingen din og enkel tilgang, alt på ett sted.
Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.
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3.2
av 5
17
Anmeldelser
BigW
03/10/2011
United Kingdom
Having had this stereo for about 4 years now it has never put a foot wrong and is compact and very easy to use. The sound quality is excellent.
The Streamium Stereo is very easy to use and is compact. The sound quality is excellent and the remote controls very straight forward and easy to use. I have never had any issues with it in the 4 years I have owned it and would thoroughly recommend it to anyone. It has also brought some really good comments from Friends and Relatives who have been at parties and heard it for themselves. Excellent for barbeques in the garden as well as the satellite units are very compact!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium WACS7000 Wireless Music Centre&Station
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium WACS7000 Wireless Music Centre&Station
04/05/2021
España
Fué un producto muy innovador en su día
Excelente experiencia musical, con música a donde ibas dentro del hogar mediante streaming, buena capacidad del disco duro y el software de gestión de contenidos, Eso sí genial, mientras funcionó
Fordeler
Producto innovador. Cliente /Servidor de contenidos musicales
Ulemper
El abandono por parte de Philips en relación al servicio técnico y actualizaciónes
Denne omtalen gjelder Streamium WACS7000 Wireless Music Center y Satélite
Bruksdato 2019-05-04
Denne omtalen gjelder Streamium WACS7000 Wireless Music Center y Satélite
Bruksdato 2019-05-04
Scott168
13/06/2013
Nederland
uitstekend product
Voldoet volledig aan de verwachtingen, onthaard als de beste.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium WACS7000 Wireless Music Center&Station
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium WACS7000 Wireless Music Center&Station