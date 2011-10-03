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Utgått

StreamiumTrådløst musikksenter og stasjon

WACS7000/12

3.2

| (17) Anmeldelser

Hør på all musikken i alle husets rom

Lagre all musikken som fyller livet ditt, på den 80 GB store harddisken og gled deg over trådløs overføring fra senteret til stasjonen. Opplev CD-ripping ved høy hastighet. I tillegg kan du spille av GoGear-enheten eller iPoden ved hjelp av 2-i-1-dokkingen (tilleggsutstyr).

Se alle fordeler

Fullstendig musikalsk glede og frihet

Hør på all musikken i alle husets rom

Trådløs streaming mellom musikksenter og stasjon(er)

Trådløs streaming mellom musikksenter og stasjon(er)

Med trådløs streaming trenger du ikke å laste ned og lagre store musikkfiler på lydenheten. I stedet kan du lytte til favorittsangene dine mens de kontinuerlig streames til alle musikkstasjonene – samtidig. La musikken følge deg fra rom til rom med funksjonen for å lytte til musikk overalt – uten å måtte navigere på nytt og spille av. Musikkringkasting sender den musikken du ønsker fra senteret til alle stasjonene samtidig. Og med Mitt rom, min musikk kan alle familiemedlemmene nyte utvalgt musikk fra den lagrede samlingen i et rom som er utstyrt med trådløs musikksenter eller stasjon.

80 GB harddisk for lagring og avspilling av opptil 1500 CDer

80 GB harddisk for lagring og avspilling av opptil 1500 CDer

Den 80 GB store harddisken gir deg en stor lagringskapasitet slik at du får plass til alle de digitale lydfilene dine. Den får enkelt plass til 1500 CDer. Plassbesparende, smart håndtering av lydsamlingen din og enkel tilgang, alt på ett sted.

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.2

av 5

17

Anmeldelser

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Having had this stereo for about 4 years now it has never put a foot wrong and is compact and very easy to use. The sound quality is excellent.

The Streamium Stereo is very easy to use and is compact. The sound quality is excellent and the remote controls very straight forward and easy to use. I have never had any issues with it in the 4 years I have owned it and would thoroughly recommend it to anyone. It has also brought some really good comments from Friends and Relatives who have been at parties and heard it for themselves. Excellent for barbeques in the garden as well as the satellite units are very compact!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium WACS7000 Wireless Music Centre&Station

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium WACS7000 Wireless Music Centre&Station

04/05/2021

España

España

Fué un producto muy innovador en su día

Excelente experiencia musical, con música a donde ibas dentro del hogar mediante streaming, buena capacidad del disco duro y el software de gestión de contenidos, Eso sí genial, mientras funcionó

Fordeler

Producto innovador. Cliente /Servidor de contenidos musicales

Ulemper

El abandono por parte de Philips en relación al servicio técnico y actualizaciónes

Denne omtalen gjelder Streamium WACS7000 Wireless Music Center y Satélite

Bruksdato 2019-05-04

Denne omtalen gjelder Streamium WACS7000 Wireless Music Center y Satélite

Bruksdato 2019-05-04

13/06/2013

Nederland

Nederland

uitstekend product

Voldoet volledig aan de verwachtingen, onthaard als de beste.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium WACS7000 Wireless Music Center&Station

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium WACS7000 Wireless Music Center&Station

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