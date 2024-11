ActiveShield Pro™-støyundertrykking reduserer inntil 99 % av all støy

ActiveShield Pro™ hybrid teknologi for aktiv støyundertrykking har fire mikrofoner. To mikrofoner for tilbakekobling bakfra brukes for å undertrykke lave frekvenser, mens mikrofonene for tilbakekobling forfra utvider båndbredden for støyundertrykking til mellomtoner og høye frekvenser. Denne kombinasjonen sikrer undertrykking over et stort frekvensområde og bedre musikk i alle omgivelser.