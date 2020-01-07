ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Hjelper deg med å amme komfortabelt lenger*
  • Hjelper deg med å amme komfortabelt lenger*
  • Hjelper deg med å amme komfortabelt lenger*
  • Hjelper deg med å amme komfortabelt lenger*
  • Hjelper deg med å amme komfortabelt lenger*
  • Hjelper deg med å amme komfortabelt lenger*
  • Hjelper deg med å amme komfortabelt lenger*
  • Hjelper deg med å amme komfortabelt lenger*
  • Hjelper deg med å amme komfortabelt lenger*
  • Hjelper deg med å amme komfortabelt lenger*
  • Hjelper deg med å amme komfortabelt lenger*
  • Hjelper deg med å amme komfortabelt lenger*
  • Hjelper deg med å amme komfortabelt lenger*
  • Hjelper deg med å amme komfortabelt lenger*

Philips AventBrystskjold

SCF153/01

4.5
| (14) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet
Hjelper deg med å amme komfortabelt lenger*
Brystskjoldene er utformet for å hjelpe deg med å amme når du har utfordringer med brystvortene, eller hvis babyen ikke får tak. De ultratynne sommerfuglformede brystskjoldene tillater brystkontakt for babyen og gjør dere kan fortsette å knytte sterke bånd mens du ammer.
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Merket anbefalt av mødre over hele verden1

Kompatible produkter
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Brystpumpe

SCF395/01

Dobbel elektrisk brystpumpe

Dobbel elektrisk brystpumpe

SCF395/31

Dobbel elektrisk brystpumpe

Dobbel elektrisk brystpumpe

SCF397/31

Enkel elektrisk oppladbar

Enkel elektrisk oppladbar

SCF396/31

Dobbel elektrisk oppladbar

Dobbel elektrisk oppladbar

SCF398/31

Oppbevaringsposer for brystmelk

Oppbevaringsposer for brystmelk

SCF603/50

Enkelt for babyen å få tak, og skånsom mot huden din*

Hjelper deg med å amme komfortabelt lenger*

  • Formet for å tillate hudkontakt

  • Beskytter såre brystvorter

  • Små (15 mm)

  • 2 deler

Formet for å gi hudkontakt med barnet

Formet for å gi hudkontakt med barnet

De ultra-tynne, sommerfuglformede brystskjoldene våre er utformet for hudkontakt for babyen. Takket være formen er ikke bare nesen i kontakt med brystet, men også haken, slik at babyen får lukten til mor og berører huden hennes. Bare plasser skjoldet over midten av brystvorten for å sørge for at babyen får ordentlig tak i hele areola. Få god kontakt med den lille, samtidig som du beskytter brystvortene dine.

Utformet for å hjelpe babyer som ikke får tak

Utformet for å hjelpe babyer som ikke får tak

Vi har utformet brystskjoldene for å hjelpe babyer som tidlig ikke får tak, og hjelpe deg med å amme lenger*. For mødre med flate og innovervendte brystvorter og babyer med dårlig sugeteknikk eller oral anomali kan brystskjoldet danne en brystvortefasong som er enkel å få tak i, og bidra med å opprettholde en utstående posisjon i periodene mellom ammingen.

Laget for sensitive, såre eller vonde brystvorter

Laget for sensitive, såre eller vonde brystvorter

Brystskjoldene er utformet for å gi god komfort og en mer skånsom amming for såre, sprukne eller vonde brystvorter. De kan redusere friksjon og strekking av brystvortene under ammingen, slik at du kan gi babyen den beste melken din på en komfortabel måte.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.5

av 5

14

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

4
3

07/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Effective!

This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!

Fordeler

Work as intended, no pain!

Ulemper

Found it a bit fiddly at first.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF153/03 Nipple Shield

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF153/03 Nipple Shield

06/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great features

These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain

Fordeler

Nothing koi

Ulemper

Nothing

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF153/03 Nipple Shield

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF153/03 Nipple Shield

18/12/2019

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF153/03 Nipple Shield

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF153/03 Nipple Shield

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 

  1. for flate eller innovervendte, såre, sensitive, sprukne, vonde brystvorter og babyer som ikke får tak

  2. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011

  3. Denne delen inneholder forbrukermeninger om produktet. Philips tar avstand fra innholdet som er angitt av forbrukere i denne delen. Som følge av dette er ingen teknisk informasjon og/eller råd om bruk av produktet i denne delen ment som offisiell Philips-informasjon.