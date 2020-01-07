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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Formet for å tillate hudkontakt
Beskytter såre brystvorter
Små (15 mm)
2 deler
De ultra-tynne, sommerfuglformede brystskjoldene våre er utformet for hudkontakt for babyen. Takket være formen er ikke bare nesen i kontakt med brystet, men også haken, slik at babyen får lukten til mor og berører huden hennes. Bare plasser skjoldet over midten av brystvorten for å sørge for at babyen får ordentlig tak i hele areola. Få god kontakt med den lille, samtidig som du beskytter brystvortene dine.
Vi har utformet brystskjoldene for å hjelpe babyer som tidlig ikke får tak, og hjelpe deg med å amme lenger*. For mødre med flate og innovervendte brystvorter og babyer med dårlig sugeteknikk eller oral anomali kan brystskjoldet danne en brystvortefasong som er enkel å få tak i, og bidra med å opprettholde en utstående posisjon i periodene mellom ammingen.
Brystskjoldene er utformet for å gi god komfort og en mer skånsom amming for såre, sprukne eller vonde brystvorter. De kan redusere friksjon og strekking av brystvortene under ammingen, slik at du kan gi babyen den beste melken din på en komfortabel måte.
4.5
av 5
14
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
MrsCat93
07/01/2020
United Kingdom
Del av opprykk
Effective!
This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!
Fordeler
Work as intended, no pain!
Ulemper
Found it a bit fiddly at first.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF153/03 Nipple Shield
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF153/03 Nipple Shield
Abbiii
06/01/2020
United Kingdom
Del av opprykk
Great features
These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain
Fordeler
Nothing koi
Ulemper
Nothing
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF153/03 Nipple Shield
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF153/03 Nipple Shield
18/12/2019
United Kingdom
Del av opprykk
Amazing product
I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF153/03 Nipple Shield
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF153/03 Nipple Shield
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.
for flate eller innovervendte, såre, sensitive, sprukne, vonde brystvorter og babyer som ikke får tak
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011
Denne delen inneholder forbrukermeninger om produktet. Philips tar avstand fra innholdet som er angitt av forbrukere i denne delen. Som følge av dette er ingen teknisk informasjon og/eller råd om bruk av produktet i denne delen ment som offisiell Philips-informasjon.