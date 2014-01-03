Black Friday nærmer seg – ikke gå glipp av det!
Dager
Timer
Minutter
Sekunder
Black Friday nærmer seg – ikke gå glipp av det!

Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    • Den ypperste beskyttelsen for morsmelken din Den ypperste beskyttelsen for morsmelken din Den ypperste beskyttelsen for morsmelken din

      Philips Avent Oppbevaringsposer for brystmelk

      SCF603/50

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Den ypperste beskyttelsen for morsmelken din

      Philips Avent oppbevaringsposer for morsmelk gir trygg og sikker oppbevaring av den dyrebare morsmelken din. Posene kan oppbevares i kjøleskap eller fryser, og de er også forhåndssteriliserte, slik at du kan ta dem i bruk umiddelbart.

      Se alle fordeler

      Lignende produkter

      Se alle Oppbevaring av brystmelk

      Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

      Alle behovene dine dekket i ett kjøp

      Pris på kombinasjonspakken

      Hopp over dette

      Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

      Legg til tilbehør

      Se alle
      Dette produktet
      Oppbevaringsposer for brystmelk
      - {discount-value}

      Oppbevaringsposer for brystmelk

      total

      recurring payment

      Den ypperste beskyttelsen for morsmelken din

      6 oz / 180 ml oppbevaringsposer for morsmelk

      • Lagring
      • Forhåndssterilisert
      • 50 poser
      Trygg, lekkasjesikker forsegling med dobbel glidelås

      Trygg, lekkasjesikker forsegling med dobbel glidelås

      Trygg, lekkasjesikker lukkemekanisme med dobbel glidelås for sikker oppbevaring av brystmelken

      Forhåndssterilisert pose med sikkerhetsforsegling

      Forhåndssterilisert pose med sikkerhetsforsegling

      Sikkerhetsforsegling indikerer at den forhåndssteriliserte posen er urørt før første bruk, for komplett hygiene

      Frysesikker med forsterkede sømmer og pose med to lag

      Frysesikker med forsterkede sømmer og pose med to lag

      Forsterkede sømmer på siden og tolags materiale gir ekstra forsikring om at den dyrebare brystmelken er trygt lagret i fryseren eller kjøleskapet

      Vid åpning for enkel fylling og tømming

      Vid åpning for enkel fylling og tømming

      Den vide og robuste åpningen i posen sikrer enkel fylling og tømming av brystmelken

      Den robuste utformingen av denne posen gjør at den kan stå på egen hånd

      Den robuste utformingen av denne posen gjør at den kan stå på egen hånd

      Den robuste utformingen av denne posen gjør at den kan stå på egen hånd, og den vide og robuste åpningen sikrer enkel fylling og tømming av brystmelk

      Posene ligger flatt for enkel oppbevaring

      Posene ligger flatt for enkel oppbevaring

      Posene ligger flatt for enkel oppbevaring i fryser eller kjøleskap

      Denne posen er laget av BPA-frie materialer

      Denne posen er laget av BPA-frie materialer

      Denne posen er laget av BPA-frie materialer

      Tekniske spesifikasjoner

      • Kapasitet

        Veske
        180 ml

      • Mål

        Høyde
        25,6  cm
        Bredde
        9,9  cm

      • Formgivning

        Enkel bruk
        Vid, robust åpning
        Sikker
        Sikkerhetsforsegling
        Robust
        Pose som står på egen hånd
        Optimal beskyttelse
        Forsterkede sømmer

      • Funksjoner

        Lekkasjesikker
        Sikker med to glidelåser
        Materiale
        Slitesterk pose med to lag

      • Følgende er inkludert:

        Veske
        50  deler

      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.
      Clippin

      Finn en reservedel eller et tilbehør

      Gå til deler og tilbehør

      Tilbehør

      • Avent Sett med komfortable brystskjell

        Sett med komfortable brystskjell

        SCF157/02

        kr 184,00*
      • Avent Oppbevaringskopper for brystmelk

        SCF618/10

      • Avent Ammeinnlegg

        SCF254/24

      • Avent Brystskjold

        SCF153/01

      * Veiledende utsalgspris

      Anbefalte produkter

      Nylige viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til å anmelde dette produktet

      Eksklusive tilbud, bare for deg


      En sunn livsstil starter her. Registrer deg for å få: 

      100 kr i rabatt på ditt første kjøp*.

      Tidlig tilgang til salg.

      Tips om sunn livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.
      Hva betyr dette?
      *Klikk her for å lese om våre vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheter forbeholdt.

      Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.