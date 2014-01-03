Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
SCF603/50
Den ypperste beskyttelsen for morsmelken din
Philips Avent oppbevaringsposer for morsmelk gir trygg og sikker oppbevaring av den dyrebare morsmelken din. Posene kan oppbevares i kjøleskap eller fryser, og de er også forhåndssteriliserte, slik at du kan ta dem i bruk umiddelbart.Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Oppbevaringsposer for brystmelk
total
recurring payment
Trygg, lekkasjesikker lukkemekanisme med dobbel glidelås for sikker oppbevaring av brystmelken
Sikkerhetsforsegling indikerer at den forhåndssteriliserte posen er urørt før første bruk, for komplett hygiene
Forsterkede sømmer på siden og tolags materiale gir ekstra forsikring om at den dyrebare brystmelken er trygt lagret i fryseren eller kjøleskapet
Den vide og robuste åpningen i posen sikrer enkel fylling og tømming av brystmelken
Den robuste utformingen av denne posen gjør at den kan stå på egen hånd, og den vide og robuste åpningen sikrer enkel fylling og tømming av brystmelk
Posene ligger flatt for enkel oppbevaring i fryser eller kjøleskap
Denne posen er laget av BPA-frie materialer
Kapasitet
Mål
Formgivning
Funksjoner
Følgende er inkludert:
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.