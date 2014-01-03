Den ypperste beskyttelsen for morsmelken din

Philips Avent oppbevaringsposer for morsmelk gir trygg og sikker oppbevaring av den dyrebare morsmelken din. Posene kan oppbevares i kjøleskap eller fryser, og de er også forhåndssteriliserte, slik at du kan ta dem i bruk umiddelbart.