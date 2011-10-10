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Utgått

StreamiumNettverksmusikkspiller

NP1100/12

3.2

| (112) Anmeldelser

Sett musikken fri

Ved å koble seg til både datamaskinen og lydsystemet ditt gir nettverksmusikkspilleren, Philips Streamium NP1100, trådløs tilgang til musikkbiblioteket på datamaskinen og Internett-radio. En hel verden av musikk!

Se alle fordeler

Nyt musikk fra PCen og Internett – trådløst

Sett musikken fri

  • Gratis Internett-radio

  • Stor LCD-skjerm

Stor skjerm, store ikoner og tekst som er zoomet inn

Stor skjerm, store ikoner og tekst som er zoomet inn

Fjernkontrollen gjør navigeringen enkel

Fjernkontrollen gjør navigeringen enkel

Kontroller alle funksjonene til Streamium fra sofaen. Søk, naviger og spill musikk enkelt og raskt. Med alfanumerisk søk, QuickJump og SuperScroll får du rask tilgang til musikken på PCen eller den Internett-radiostasjonen du liker best. Streamium-kontrollsenteret er i hendene dine.

Digitale kontakter

Digitale kontakter

Streamium-nettverksmusikkspilleren kan kobles til den lydenheten du ønsker på mange forskjellige måter, blant annet via digital tilkobling, analog tilkobling, bærbare høyttalere og til og med hodetelefoner.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.2

av 5

112

Anmeldelser

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent internet radio tuner.

Add this to your hifi or self-powered pc speakers and open the door to thousands of radio stations from all around the world. Large display with clock(when in standby),compact modern design and remote control make this a good choice. Easy to set up once you have programmed your router passcode...can be connected direct with modem or wireless and will play music files on your computer. I have never had any problems with operation(i have bought 2 0f these at bargain prices) and a bonus not found on many other internet radios is display of track/artist. Connections are by phono plugs so you can use high quality interconnect leads. Headphones can be plugged straight into the unit for late nite listening. Nothing else to say really(or you may think i work for Phillips)! If you get a chance,buy one...you wont regret it!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium NP1100 Network Music Player

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium NP1100 Network Music Player

19/10/2018

Deutschland

Deutschland

Streamium Management

seit einigen Tagen funktioniert das Streamium Management wieder. Danke liebes Philips-Team

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium NP1100 Network Music Player

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium NP1100 Network Music Player

19/10/2018

Deutschland

Deutschland

Streamium Management

seit einigen Tagen funktioniert das Streamium Management wieder. Danke liebes Philips-Team

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium NP1100 Network Music Player

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium NP1100 Network Music Player

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Noen funksjoner krever bredbåndstilgang til Internett

  2. Ikke alle tjenester er tilgjengelig i alle områder