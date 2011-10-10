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Utgått
NP1100/12
Sett musikken fri
Ved å koble seg til både datamaskinen og lydsystemet ditt gir nettverksmusikkspilleren, Philips Streamium NP1100, trådløs tilgang til musikkbiblioteket på datamaskinen og Internett-radio. En hel verden av musikk!
Gratis Internett-radio
Stor LCD-skjerm
Kontroller alle funksjonene til Streamium fra sofaen. Søk, naviger og spill musikk enkelt og raskt. Med alfanumerisk søk, QuickJump og SuperScroll får du rask tilgang til musikken på PCen eller den Internett-radiostasjonen du liker best. Streamium-kontrollsenteret er i hendene dine.
Streamium-nettverksmusikkspilleren kan kobles til den lydenheten du ønsker på mange forskjellige måter, blant annet via digital tilkobling, analog tilkobling, bærbare høyttalere og til og med hodetelefoner.
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3.2
av 5
112
Anmeldelser
Flattopjohnny
10/10/2011
United Kingdom
Excellent internet radio tuner.
Add this to your hifi or self-powered pc speakers and open the door to thousands of radio stations from all around the world. Large display with clock(when in standby),compact modern design and remote control make this a good choice. Easy to set up once you have programmed your router passcode...can be connected direct with modem or wireless and will play music files on your computer. I have never had any problems with operation(i have bought 2 0f these at bargain prices) and a bonus not found on many other internet radios is display of track/artist. Connections are by phono plugs so you can use high quality interconnect leads. Headphones can be plugged straight into the unit for late nite listening. Nothing else to say really(or you may think i work for Phillips)! If you get a chance,buy one...you wont regret it!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium NP1100 Network Music Player
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium NP1100 Network Music Player
Marcilein
19/10/2018
Deutschland
Streamium Management
seit einigen Tagen funktioniert das Streamium Management wieder. Danke liebes Philips-Team
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium NP1100 Network Music Player
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium NP1100 Network Music Player
Marcilein
19/10/2018
Deutschland
Streamium Management
seit einigen Tagen funktioniert das Streamium Management wieder. Danke liebes Philips-Team
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium NP1100 Network Music Player
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium NP1100 Network Music Player
Noen funksjoner krever bredbåndstilgang til Internett
Ikke alle tjenester er tilgjengelig i alle områder