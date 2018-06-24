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Utgått
MCM302/12
Lidenskap for lyd
Gled deg over fyldig lyd med det eksklusive mikromusikkanlegget fra Philips. Spill av den bærbare favorittmusikken ved hjelp av USB Direct eller MP3-koblingen. Digital lydkontroll optimaliserer musikkstilinnstillingene. Stilig design med høyttalere av høy kvalitet.
50 W
Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.
Med RDS (Radio Data System) kan du finne radiostasjoner uten å måtte huske frekvensene. I standardmodus. RDS viser stasjonsnavnet i stedet for senderfrekvensen. Det gjør det enkelt og raskt å søke inn stasjoner. RDS tillater også at stasjonene sender tekstmeldinger, for eksempel nyheter og stasjonsinformasjon direkte på radiodisplayet. RDS-tekst sendes på samme frekvens som krinkastningene, og det er vanlig i Europa. Du kan velge enten basistekster i RDS-displayet (stasjonsnavn) eller abonnere på ekstra tekstbaserte tjenester.
Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.
3.9
av 5
8
Anmeldelser
hexi
24/06/2018
Deutschland
sehr empfehlenswert !
Besonders angenehm empfinde ich, dass das gerät beim beenden der einschlaffunktion nickt knackt und auch anschließend im standby-modus nicht brummt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM302 Komponenten-Micro-Soundsystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM302 Komponenten-Micro-Soundsystem
hemsy1
24/07/2012
United Kingdom
Good budget product with plenty of features.
Excellent value for the money. Only improvement I would make is a pair of good quality speakers. They are adequate with the extra bass switched on but I've put some better quality sony ones on it and boy what a difference. There is nothing wrong with the amp and the usb and mp3 connections are great features.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM302 Component micro sound system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM302 Component micro sound system
ddb1
28/06/2012
Nederland
Geweldig ding
Het is echt een geweldig apparaat, jammer dat die niet in de winkel is. Je kunt er superveel op aansluiten, ik gebruik 'm ook als computer luidspreker. De radiokwaliteit is echt super, nooit zo'n geweldig geluid gehoord. Het apparaat heeft helemaal geen ruis. USB herkent die bijna altijd, maar helaas is er af en toe een rare volgorde van muziek en de ID-3 tags werken bijna nooit, ik heb zelf ooit bij alle liedjes de ID-3 tags verwijderd en opnieuw ingevuld, maar dat heeft niet gewerkt. Hij speelt ook alle cd's goed af, zonder problemen. Dus als er ooit een aantal krassen op zitten is het voor dit ding geen probleem. Wat ik niet snap, is dat er in het display meer dingen zijn 'ingebrand' dan dat er aan functies is, want er zit onder andere een iPod-dock icoon op, de teksten DVD, VCD, DivX en daarnaast het DTS en Dolby icoon. Ten slotte vind ik het jammer dat het standby-icoon zo fel brand, en je kunt niet de klok permanent aanzetten in standby, terwijl dat wel in de handleiding staat.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM302 Microgeluidssysteem met componentontwerp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM302 Microgeluidssysteem met componentontwerp