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Utgått

DVD-mikrokinosystem

MCD988/12

1

| (1) Omtale

Surround-lyd fra veggen

MCD988 sørger for den beste filmopplevelsen med Philips Moving Surround Sound. Dolby Virtual-høyttalerne glir ut for lydoverføring, slik at du skal kunne nyte den ultimate kinoopplevelsen hjemme i din egen stue.

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drevet av Dolby Virtual-høyttalere

Surround-lyd fra veggen

Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD

Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD

Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som finnes på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD – alle disse kan spilles av på spilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten på en SVCD er mye bedre enn en VCD, spesielt mye skarpere bilde enn en VCD på grunn av den høyere oppløsningen. Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX®-kodede videoer. DivX-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gjør at du kan lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.

Dobbel DVD-veksler for kontinuerlig filmunderholdning

1080i HDMI med høydefinisjons videooppkonvertering

1080i HDMI med høydefinisjons videooppkonvertering

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lydkvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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1.0

av 5

1

Omtale

5
4
3
2

09/02/2017

Sverige

Sverige

Dålig livslängd, dvs dålig kvalitet.

Borde repareras gratis av Philips eftersom denna produkt går sönder nästan hur lite den används. Urusel kvalitet till priset. Om den ej fungerar så spelar det ingen roll hur snyggt förpackad den är.

Denne omtalen gjelder MCD988 Mikrosystem med DVD-spelare

Denne omtalen gjelder MCD988 Mikrosystem med DVD-spelare

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