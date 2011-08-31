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Utgått
MCD179/12
Gjør et hvert rom om til en kinosal
MCD179 DVD-mikrokinosystem er alt du trenger for en kinoopplevelse i din egen stue. Med et 2.1-høyttalersystem og Dolby Digital for omsluttende lyd, og Progressive Scan for optimaliserte bilder, får du en virkelig audio-visuell godbit!
2,1
DivX-avspilling
eksklusiv design
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
Koble USB-enheten til systemet, og del lagret digital musikk og digitale bilder med familie og venner.
3.0
av 5
2
Anmeldelser
Franckie
31/08/2011
Nederland
Zeer tevreden
gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCD179 DVD Micro Theatre
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCD179 DVD Micro Theatre
flo91
10/02/2013
France
probleme lecture USB
Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.
Denne omtalen gjelder MCD179 Microchaîne DVD
Denne omtalen gjelder MCD179 Microchaîne DVD