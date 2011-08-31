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Utgått

DVD-mikrokinosystem

MCD179/12

3

| (2) Anmeldelser

Gjør et hvert rom om til en kinosal

MCD179 DVD-mikrokinosystem er alt du trenger for en kinoopplevelse i din egen stue. Med et 2.1-høyttalersystem og Dolby Digital for omsluttende lyd, og Progressive Scan for optimaliserte bilder, får du en virkelig audio-visuell godbit!

Se alle fordeler

med 2.1-høyttalere

Gjør et hvert rom om til en kinosal

  • 2,1

  • DivX-avspilling

  • eksklusiv design

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

USB Direct for avspilling av bilder og musikk

USB Direct for avspilling av bilder og musikk

Koble USB-enheten til systemet, og del lagret digital musikk og digitale bilder med familie og venner.

Elegante høyttalere i tre

Tekniske spesifikasjoner

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3.0

av 5

2

Anmeldelser

5
3
1

31/08/2011

Nederland

Nederland

Zeer tevreden

gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD179 DVD Micro Theatre

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCD179 DVD Micro Theatre

10/02/2013

France

France

probleme lecture USB

Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.

Denne omtalen gjelder MCD179 Microchaîne DVD

Denne omtalen gjelder MCD179 Microchaîne DVD

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