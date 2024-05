Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt* på bare to uker

Klikk på G3 Premium Gum Care-børstehodet for å forbedre tannkjøtthelsen din. Den mindre størrelsen og de målrettede børstehårene for tannkjøttranden gir skånsom, men effektiv rengjøring i områder der tannkjøttsykdommer kan oppstå. Det er klinisk bevist at børstehodet reduserer forekomsten av tannkjøttbetennelse* med opptil 100 %, og at det gir opptil syv ganger sunnere tannkjøtt på bare to uker.*