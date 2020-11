Børstehodet vårt for den grundigste rengjøringen

Få rene tenner og et pent smil. C3 Premium Plaque Defence tilpasser seg etter formen på tennene og tannkjøttet takket være myke, fleksible sider som gir opptil fire ganger så stor kontaktflate som et vanlig børstehode**, slik at du får en grundig, komfortabel tannpuss. Se alle fordeler