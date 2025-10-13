Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Støtte
HX6352/42
HX6350
Gå til butikk
Hvordan registrerer jeg Sonicare-tannbørsten min?
Hva er pussemodusene for Sonicare-tannbørsten min?
Hvordan lader jeg Sonicare-tannbørsten min?
Kan jeg bytte ut batteriet på Sonicare-tannbørsten min?
Hva indikerer batteristatuslampene på Sonicare-tannbørsten?
Hvilket børstehode passer til Sonicare-tannbørsten min?
I hvilke land er Sonicare-appen tilgjengelig?
Slik rengjør du Philips Sonicare-tannbørsten
Hvordan kobler jeg tannbørsten til Sonicare-appen?
Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon