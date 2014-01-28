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Utgått
Gled deg over kraften i hjemmekino
Systemet leverer HD-bilder og surroundlyd i en stilig utforming i aluminium av høy kvalitet. Høyttalerne gir Hi-Fi-surroundlyd for å gi deg en kinoopplevelse hjemme.
Blu-ray-plateavspilling
Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.
DoubleBASS gjør at du kan høre selv de dypeste basstonene til tross for subwooferens kompakte størrelse. Den fanger opp lave frekvenser og gjenskaper dem i subwooferens hørbare spekter. Dette gir lyd med mer drønn og bravur, noe som garanterer at du får en fullstendig uovertruffen lydopplevelse.
Blu-ray-plater har kapasitet til å ta høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 1920 x 1080-oppløsningen som definerer høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd – slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør også at mange interaktive muligheter kan bygges inn. Sømløs navigering under avspilling og andre spennende funksjoner som hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til hjemmeunderholdningen.
3.9
av 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
gabetmel
28/01/2014
France
très bon produit
contrairement a l avis au dessus moi aucun soucis pas de bruits pas de soucis de réglage de l audio pour moi se produit est genial rien a dire
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes
Jhonnybegoode
15/05/2012
España
Tiene un sonido espectacular
Este producto es muy completo para su ajustado precio, es un excelente sistema de cine en casa, con una calidad de imagen muy buena y un sonido espectacular.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1
RickH244
10/10/2011
Nederland
Een mooi systeem met goede geluidskwaliteit.
Nu enkele weken dit systeem in huis. Geweldige geluidskwaliteit, heel veel aansluitingen zodat het geluid van gamesconsoles, computers, UPC box e.d. allemaal aangesloten kunnen worden om continu te genieten van surround sound. Prettig in gebruik zonder handleiding voor iemand met gevoel voor dit soort electronica. Voor mensen met minder kennis van dit soort apparatuur zal de handleiding toereikend zijn. Enige minpunt is dat de USB aansluiting om mediabestanden van een USB opslagapparaat af te spelen enkel de FAT32 bestandsindeling herkent. Afspelen van HD films (>4GB grootte) dus niet mogelijk is. Hopelijk wordt dit in een toekomstige firmware update veranderd.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7540 5.1 home cinema
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7540 5.1 home cinema