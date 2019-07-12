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Utgått
HTS7500/12
Gled deg over kraften i hjemmekino
Systemet leverer HD-bilder og surroundlyd i en stilig utforming i aluminium av høy kvalitet. Høyttalerne gir Hi-Fi-surroundlyd for å gi deg en kinoopplevelse hjemme.
Blu-ray-plateavspilling
Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.
DoubleBASS gjør at du kan høre selv de dypeste basstonene til tross for subwooferens kompakte størrelse. Den fanger opp lave frekvenser og gjenskaper dem i subwooferens hørbare spekter. Dette gir lyd med mer drønn og bravur, noe som garanterer at du får en fullstendig uovertruffen lydopplevelse.
Blu-ray-plater har kapasitet til å ta høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 1920 x 1080-oppløsningen som definerer høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd – slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør også at mange interaktive muligheter kan bygges inn. Sømløs navigering under avspilling og andre spennende funksjoner som hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til hjemmeunderholdningen.
3.0
av 5
25
Anmeldelser
Toppyjazz
12/07/2019
Deutschland
Schönes Heimkino, tolles design!
Mein zweites Heimkino von Philips. Laut und video sind sehr gut.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7500 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7500 5.1 Home Entertainment-System
gilden
20/05/2012
België
son performant et puissant
un peu long à la mise en route (exemple 26 secondes nécessaires pour écouter la radio - c'est long) Ecran petit et mal placé, il faut s'abaisser pour pouvoir le lire sinon c'est un très bon produit - il rempli la pièce d'un son de grande qualité et sans aucune distortion
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes
Janbussum
12/10/2011
Nederland
Perfect apparaat, goede prijs
goed bedieningsgemak. apparaat waarover is nagedacht
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7500 5.1 home cinema
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7500 5.1 home cinema