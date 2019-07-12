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Utgått

5.1-hjemmekinoanlegg

HTS7500/12

3

| (25) Anmeldelser

Gled deg over kraften i hjemmekino

Systemet leverer HD-bilder og surroundlyd i en stilig utforming i aluminium av høy kvalitet. Høyttalerne gir Hi-Fi-surroundlyd for å gi deg en kinoopplevelse hjemme.

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med Blu-ray-plateavspilling

Gled deg over kraften i hjemmekino

  • Blu-ray-plateavspilling

Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

DoubleBASS-teknologi for fyldigere og dypere bass

DoubleBASS-teknologi for fyldigere og dypere bass

DoubleBASS gjør at du kan høre selv de dypeste basstonene til tross for subwooferens kompakte størrelse. Den fanger opp lave frekvenser og gjenskaper dem i subwooferens hørbare spekter. Dette gir lyd med mer drønn og bravur, noe som garanterer at du får en fullstendig uovertruffen lydopplevelse.

Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p

Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p

Blu-ray-plater har kapasitet til å ta høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 1920 x 1080-oppløsningen som definerer høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd – slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør også at mange interaktive muligheter kan bygges inn. Sømløs navigering under avspilling og andre spennende funksjoner som hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til hjemmeunderholdningen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.0

av 5

25

Anmeldelser

12/07/2019

Deutschland

Deutschland

Schönes Heimkino, tolles design!

Mein zweites Heimkino von Philips. Laut und video sind sehr gut.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS7500 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS7500 5.1 Home Entertainment-System

20/05/2012

België

België

son performant et puissant

un peu long à la mise en route (exemple 26 secondes nécessaires pour écouter la radio - c'est long) Ecran petit et mal placé, il faut s'abaisser pour pouvoir le lire sinon c'est un très bon produit - il rempli la pièce d'un son de grande qualité et sans aucune distortion

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes

12/10/2011

Nederland

Nederland

Perfect apparaat, goede prijs

goed bedieningsgemak. apparaat waarover is nagedacht

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS7500 5.1 home cinema

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS7500 5.1 home cinema

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