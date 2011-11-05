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Utgått
HTS5590/12
Lidenskap for lyd
Maksimer hjemmekinolydopplevelsen med dynamiske 3D-vinklede høyttalere. Spill av det underholdningsinnholdet du liker best, inkludert Blu-ray, på det nyskapende hjemmekinosystemet fra Philips 5000-serien.
3D-vinklede høyttalere
Blu-ray-3D-avspilling
La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.
3D-vinklede høyttalere har vinklede drivere for at lyden ikke bare skal gå rett fremover, men også til sidene, slik at lydopplevelsen blir bredere og du kan nyte oppslukende og kinoaktig surroundlyd.
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3.7
av 5
11
Anmeldelser
Pticius
05/11/2011
United Kingdom
Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy
Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5590 5.1 Home theater
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5590 5.1 Home theater
Tortyhh
03/05/2014
Deutschland
Wow einfach nur super
Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
ffSN
21/04/2014
Deutschland
Top, sehr zu empfehlen.
Alle Geräte kann ich mit einer Fernbedienung steuern. Top Klang und sehr gute 3D Wiedergabe von Blue Ray. Radio Empfang sehr gut.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5590 5.1 Home Entertainment-System