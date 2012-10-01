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Utgått
HTS5561/12
Få en kraftig hjemmekinoopplevelse med 3D-vinklede høyttalere
Maksimer hjemmekinolydopplevelsen med dynamiske 3D-vinklede høyttalere. Spill av det underholdningsinnholdet du liker best, inkludert 3D-Blu-ray, på det nyskapende hjemmekinosystemet HTS5561 fra Philips.
3D Blu-ray
klart for iPod/iPhone
3D-vinklede høyttalere har vinklede drivere for at lyden ikke bare skal gå rett fremover, men også til sidene, slik at lydopplevelsen blir bredere og du kan nyte oppslukende og kinoaktig surroundlyd.
Trådløse bakhøyttalere gir deg skalerbarhet og mobilitet i høyttalerplassering. De er utviklet med forstyrrelsesfri teknologi som gir full surround-lyd uten ledninger som lager rot.
La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.
3.5
av 5
25
Anmeldelser
Cor78
01/10/2012
Nederland
Bekreftet kjøper
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5561 5.1 home cinema
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5561 5.1 home cinema
Lijorija
01/10/2012
Nederland
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5561 5.1 home cinema
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5561 5.1 home cinema
PJ1960
23/08/2012
Nederland
gewoon goed
prachtige installatie, eenvoudig aan te sluiten, geweldig geluid en mogelijkheden, heb hem aangesloten via ARC, dus plug and play. Wel even op de site kijken of er een nieuwere update is, de moeite waard trouwens. Dit is gewoon z'n geld dubbel en dwars waard. Aanrader dus.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5561 5.1 home cinema
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS5561 5.1 home cinema
Hjemmekinoanlegget passer også til alle andre Philips-TVer.
Hvis du vil kontrollere om Video on Demand er tilgjengelig der du bor, kan du gå til www.philips.com/blu-ray.