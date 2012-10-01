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Utgått

5.1-hjemmekinoanlegg

HTS5561/12

3.5

| (25) Anmeldelser

Få en kraftig hjemmekinoopplevelse med 3D-vinklede høyttalere

Maksimer hjemmekinolydopplevelsen med dynamiske 3D-vinklede høyttalere. Spill av det underholdningsinnholdet du liker best, inkludert 3D-Blu-ray, på det nyskapende hjemmekinosystemet HTS5561 fra Philips.

Se alle fordeler

Opptatt av lyd

Få en kraftig hjemmekinoopplevelse med 3D-vinklede høyttalere

  • 3D Blu-ray

  • klart for iPod/iPhone

3D-vinklede høyttalere sprer lyden jevnt rundt i rommet

3D-vinklede høyttalere sprer lyden jevnt rundt i rommet

3D-vinklede høyttalere har vinklede drivere for at lyden ikke bare skal gå rett fremover, men også til sidene, slik at lydopplevelsen blir bredere og du kan nyte oppslukende og kinoaktig surroundlyd.

Alternativ for trådløse bakhøyttalere for plassering uten rot

Alternativ for trådløse bakhøyttalere for plassering uten rot

Trådløse bakhøyttalere gir deg skalerbarhet og mobilitet i høyttalerplassering. De er utviklet med forstyrrelsesfri teknologi som gir full surround-lyd uten ledninger som lager rot.

Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse

Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse

La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.5

av 5

25

Anmeldelser

01/10/2012

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Oke

Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5561 5.1 home cinema

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5561 5.1 home cinema

01/10/2012

Nederland

Nederland

Oke

Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5561 5.1 home cinema

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5561 5.1 home cinema

23/08/2012

Nederland

Nederland

gewoon goed

prachtige installatie, eenvoudig aan te sluiten, geweldig geluid en mogelijkheden, heb hem aangesloten via ARC, dus plug and play. Wel even op de site kijken of er een nieuwere update is, de moeite waard trouwens. Dit is gewoon z'n geld dubbel en dwars waard. Aanrader dus.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5561 5.1 home cinema

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5561 5.1 home cinema

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Hjemmekinoanlegget passer også til alle andre Philips-TVer.

  2. Hvis du vil kontrollere om Video on Demand er tilgjengelig der du bor, kan du gå til www.philips.com/blu-ray.