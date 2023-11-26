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5.1-hjemmekinoanlegg

Utgått

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5.1-hjemmekinoanlegg

HTS5561/12

5.1-hjemmekinoanlegg

Utgått

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Philips Entertainment-app

Støtter kontroll av utvalgte modeller av Philips Bluetooth-høyttalere, soundbars, partyhøyttalere, mikrosystemer, CD soundmachine-enheter og bærbare radioer.

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Philips Entertainment-app

Programvare og drivere

Håndboksinstruksjoner

  • PDF fil, 193.4 kB
  • 26 November 2023

Fastvarehistorikk - English (US)

  • versjon: 1.59.00
  • PDF fil, 81.1 kB
  • 12 November 2013

Håndbøker og dokumentasjon

Hurtigstartveiledning

  • PDF fil, 2.1 MB
  • 23 November 2023

Vilkår og betingelser

  • HTML fil, 102 B
  • 12 January 2024

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Garanti

Garantivilkår for produkter

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