Flere grillposisjoner: lukket, uten lokk eller gratinering

Grillen kan brukes med tett lokk, uten lokk eller med gratinering, slik at du kan forberede mange forskjellige retter. 1. Den forseglede posisjonen bidrar til at all smaken beholdes og er ideell for grilling av kjøtt, fisk, grønnsaker eller smørbrød. 2. Posisjonen uten lokk gir assossiasjoner til et mini-barbeque og passer perfekt for grilling ved bordet, festlig grilling eller oppvarming av maten. 3. Gratineringsposisjonen er godt egnet til å smelte ost på brød eller grønnsaker, f.eks. tomat og squash.