Stor vannbeholder for lenger kontinuerlig bruk

Vannbeholderen har en kapasitet på 2 l, slik at du får opptil to timers kontinuerlig bruk uten å måtte fylle på beholderen. Den er også gjennomsiktig, slik at du kan se beholderen fra alle vinkler og se hvor mye vann som er igjen for at den fortsatt skal kunne produsere damp. Når du må etterfylle den, bruker du den store påfyllingsåpningen, slik at du enkelt kan fylle vannbeholderen under springen, eller med en mugge eller flaske når som helst under strykingen.