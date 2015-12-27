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Utgått

DTB855 Micro music system

DTB855/10

3.3

| (3) Anmeldelser

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Elegant design med superslank CD-spalte

Elegant design med superslank CD-spalte

30 W RMS total utgangseffekt

30 W RMS total utgangseffekt

Kompatibel med DAB og FM for en fullstendig radioopplevelse

Kompatibel med DAB og FM for en fullstendig radioopplevelse

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og radioene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er ingen endringer når du er i bevegelse.

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3.3

av 5

3

Anmeldelser

3
2

27/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Big sound

What an amazing docking station,deep Base that fills a room,brilliant Bluetooth connectivity ,I purchased the right product and very happy with it.Thanks phillips keep the premium quality products coming.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTB855 Micro music system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTB855 Micro music system

22/06/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr stylisch, Guter Klang

Das Gerät ist sehr stylisch und hat einen sehr guten Klang bei DAB + Das Display ist ausreichend, sollte aber regelbar sein.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTB855 Mini Stereoanlage

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTB855 Mini Stereoanlage

21/04/2014

Deutschland

Deutschland

Das Gerät ist falsch konzipiert. Der Kauf wurde rückgängig gemacht.

Das Gerät hat guten Klang, ist auch recht hübsch. Leider hat es gravierende Mängel: 1. Die Uhrzeit ist schlecht und nicht stets ablesbar, auch viel zu klein (Vorbild sollte AJB3552 sein). 2. Der Klang ist dumpf, es fehlen die Höhen (vielleicht ist der unwirksame Synthesizer defekt) 3. Eine Buchse für den Anschluss einer Außenantenne fehlt (die Stabantenne ist nicht ausreichend).

Denne omtalen gjelder DTB855 Mini Stereoanlage

Denne omtalen gjelder DTB855 Mini Stereoanlage

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