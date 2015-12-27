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Utgått
DTB855/10
DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og radioene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er ingen endringer når du er i bevegelse.
3.3
av 5
3
Anmeldelser
T228
27/12/2015
United Kingdom
Big sound
What an amazing docking station,deep Base that fills a room,brilliant Bluetooth connectivity ,I purchased the right product and very happy with it.Thanks phillips keep the premium quality products coming.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DTB855 Micro music system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DTB855 Micro music system
Raimund
22/06/2014
Deutschland
Sehr stylisch, Guter Klang
Das Gerät ist sehr stylisch und hat einen sehr guten Klang bei DAB + Das Display ist ausreichend, sollte aber regelbar sein.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DTB855 Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DTB855 Mini Stereoanlage
Leider2
21/04/2014
Deutschland
Das Gerät ist falsch konzipiert. Der Kauf wurde rückgängig gemacht.
Das Gerät hat guten Klang, ist auch recht hübsch. Leider hat es gravierende Mängel: 1. Die Uhrzeit ist schlecht und nicht stets ablesbar, auch viel zu klein (Vorbild sollte AJB3552 sein). 2. Der Klang ist dumpf, es fehlen die Höhen (vielleicht ist der unwirksame Synthesizer defekt) 3. Eine Buchse für den Anschluss einer Außenantenne fehlt (die Stabantenne ist nicht ausreichend).
Denne omtalen gjelder DTB855 Mini Stereoanlage
Denne omtalen gjelder DTB855 Mini Stereoanlage