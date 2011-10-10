Beskytt iPad-skjermen

Bruk en krystallklar overflate til å beskytte glasskjermen iPad Multi-Touch. Skjermbeskytteren, som er så godt som usynlig og merkbart annerledes, ødelegger ikke den revolusjonerende IPS-skjermen, noe som gjør at du kan nyte klare og levende bilder fra alle vinkler.