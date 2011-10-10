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Utgått
Beskytt iPad-skjermen
Bruk en krystallklar overflate til å beskytte glasskjermen iPad Multi-Touch. Skjermbeskytteren, som er så godt som usynlig og merkbart annerledes, ødelegger ikke den revolusjonerende IPS-skjermen, noe som gjør at du kan nyte klare og levende bilder fra alle vinkler.
Krystallklar
for iPad
Den krystallklare filmen gir skjermen et usynlig lag, som beskytter mot riper og støv. Fordi den har statisk feste er den enkel å sette på og fjerne, og den etterlater ikke limrester.
Bruk den medfølgende plaststrykeren og fjern forsiktig alle eventuelle luftbobler som havnet under beskyttelsesfilmen da du satte den på.
Skjermbeskytteren fungerer ved hjelp av statisk feste, noe som gjør den enkel å sette på, flytte og fjerne uten at det etterlates limrester på enhetens skjerm.