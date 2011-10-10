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Utgått

Skjermbeskytter

DLN1716/10

4

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Beskytt iPad-skjermen

Bruk en krystallklar overflate til å beskytte glasskjermen iPad Multi-Touch. Skjermbeskytteren, som er så godt som usynlig og merkbart annerledes, ødelegger ikke den revolusjonerende IPS-skjermen, noe som gjør at du kan nyte klare og levende bilder fra alle vinkler.

Se alle fordeler

med en krystallklar skjermbeskytter

Beskytt iPad-skjermen

  • Krystallklar

  • for iPad

Krystallklar film for usynlig skjermbeskyttelse

Den krystallklare filmen gir skjermen et usynlig lag, som beskytter mot riper og støv. Fordi den har statisk feste er den enkel å sette på og fjerne, og den etterlater ikke limrester.

Plaststryker følger med for enkel påføring

Bruk den medfølgende plaststrykeren og fjern forsiktig alle eventuelle luftbobler som havnet under beskyttelsesfilmen da du satte den på.

Det statiske festet gjør det enkelt å fjerne og sette på filmen

Skjermbeskytteren fungerer ved hjelp av statisk feste, noe som gjør den enkel å sette på, flytte og fjerne uten at det etterlates limrester på enhetens skjerm.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre - English (US)

  • PDF fil, 385.2 kB
  • 2 December 2023

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