Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
DCM2060/12
Lydsystem som passer i hjemmet
Fortsett den bærbare spillingen av musikk hjemme. Dette Philips DCM2060/12-mikromusikkanlegget kommer med en dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad og en USB Direct for bærbare enheter. Enten det er montert på veggen eller står på en flate, ser dette systemet fantastisk ut.
Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad
Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.
Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
4.0
av 5
20
Anmeldelser
Mimi73000
17/08/2017
France
Bekreftet kjøper
Pratique et fiable
Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2060 Microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2060 Microchaîne
Patrick58
17/08/2017
France
Bekreftet kjøper
Pratique et fiable
Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2060 Microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2060 Microchaîne
Fabriteko
30/01/2015
Italia
Ottimo
Io me lo sono goduto tantissimo, ottimo audio e funzioni ma poi sono passato all'iphone5 e mi servirebbe un adattatore che lo fa funzionare, ne ho trovato uno ma non va, purtroppo. Help me! Come radio lo uso ogni giorno come sveglia
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2060 Sistema musicale micro
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2060 Sistema musicale micro