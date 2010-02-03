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Utgått

StreamiumDokkingstasjon

DC1050/12

3

| (2) Anmeldelser

Sett iPod-musikken fri

Sett iPod-musikken fri og spill den høyt og tydelig på et trådløst Philips-musikksystem.

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Sett iPod-musikken fri

Enkel tilgang via fjernkontrollen

iPod-spiller

iPod-spiller

Tekniske spesifikasjoner

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3.0

av 5

2

Anmeldelser

4
3
2

03/02/2010

United Kingdom

United Kingdom

Simply a Must

An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.

Denne omtalen gjelder Streamium DC1050 Docking cradle

Denne omtalen gjelder Streamium DC1050 Docking cradle

07/12/2010

Nederland

Nederland

opgepast werkt niet bij elke streamium

dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.

Denne omtalen gjelder Streamium DC1050 Houder/basisstation

Denne omtalen gjelder Streamium DC1050 Houder/basisstation

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