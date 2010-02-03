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Utgått
DC1050/12
Sett iPod-musikken fri
Sett iPod-musikken fri og spill den høyt og tydelig på et trådløst Philips-musikksystem.
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3.0
av 5
2
Anmeldelser
Justalongfromthecottage
03/02/2010
United Kingdom
Simply a Must
An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.
Denne omtalen gjelder Streamium DC1050 Docking cradle
Denne omtalen gjelder Streamium DC1050 Docking cradle
Nederbelt
07/12/2010
Nederland
opgepast werkt niet bij elke streamium
dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.
Denne omtalen gjelder Streamium DC1050 Houder/basisstation
Denne omtalen gjelder Streamium DC1050 Houder/basisstation