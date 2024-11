Avansert anti-innbrenningsfunksjoner for å forhindre innbrenning av bilder

En beskyttende funksjon som kalles "punktforskyvning", er implementert. Når den beskyttende mekanismen er aktivert, forskyver skjermbildet automatisk pikselplasseringene for å forhindre innbrenning av bilder. For det andre er det implementert innbrenningsgjenoppretting. Avhengig av modellen fjernes innbrente bilder ved å bruke et fullstendig hvitt signal på hele skjermen i en bestemt tidsperiode, eller ved å gjøre bildet negativt for å oppnå det samme resultatet.