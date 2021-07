USB-medieavspilling

Nyt din egen medieavspilling via USB-porten. Bare koble til en USB-stasjon, og lag ditt eget signage-innhold slik at markedsføringsbudskapet leveres slik du vil, når du vil. Et stort utvalg av medieformater støttes, slik at denne kraftige mediespilleren gir et utmerket bilde og ekte fleksibilitet.