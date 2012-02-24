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Utgått
AZ1880/12
Nyt kule lyder med stil
Philips' CD Soundmachine vil frigjøre de digitale favorittlåtene dine fra den bærbare musikkspilleren, og gjøre at du kan høre på alle med kraftig lyd, når som helst, hvor som helst. Inneholder USB Direct og ettrykks digitalt MP3-opptak, uten å bruke PCen.
5 W
CD-ripping
Digital søking
Koble USB-masselagringsenheten til USB-porten på Philips' audiosystem, og begynn å ta opp favorittmusikken din fra CDer til USB-enheten eller MP3-spilleren – med ett trykk og uten datamaskin.
Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.
Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.
3.4
av 5
28
Anmeldelser
Webster
24/02/2012
Deutschland
Preis-Leistung-perfekt
Ein sehr modern gestaltetes, einfach zu bedienendes Gerät mit einwandfreiem Klang. Nach eingehender Suche und Vergleich vieler Internet-Angebote habe ich hiermit genau die richtige Wahl getroffen. Das Gerät würde ich jederzeit weiterempfehlen. Ich bin selbst, wie man auch lesen kann, sehr begeistert!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1880 CD-Soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1880 CD-Soundmachine
Juul
03/04/2015
België
Bekreftet kjøper
Mooi design, werkt prima en heeft heel mooi en warm geluid.
Deze soundmachine, met afstandsbediening, heeft vele mogelijkheden. Toestel werkt perfect en is een echte aanrader.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1880 CD-soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1880 CD-soundmachine
Bas2013
13/06/2013
Nederland
Uitstekend toestel
Prima geluid en gebruiksgemak. Vanaf aanschaf veel plezier beleefd aan dit toestel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1880 CD-soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1880 CD-soundmachine