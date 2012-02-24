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Utgått

CD-lydmaskin

AZ1880/12

3.4

| (28) Anmeldelser

Nyt kule lyder med stil

Philips' CD Soundmachine vil frigjøre de digitale favorittlåtene dine fra den bærbare musikkspilleren, og gjøre at du kan høre på alle med kraftig lyd, når som helst, hvor som helst. Inneholder USB Direct og ettrykks digitalt MP3-opptak, uten å bruke PCen.

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Nyt kule lyder med stil

  • 5 W

  • CD-ripping

  • Digital søking

CD-ripping for ettrykks digitalt MP3-opptak

CD-ripping for ettrykks digitalt MP3-opptak

Koble USB-masselagringsenheten til USB-porten på Philips' audiosystem, og begynn å ta opp favorittmusikken din fra CDer til USB-enheten eller MP3-spilleren – med ett trykk og uten datamaskin.

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.4

av 5

28

Anmeldelser

24/02/2012

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung-perfekt

Ein sehr modern gestaltetes, einfach zu bedienendes Gerät mit einwandfreiem Klang. Nach eingehender Suche und Vergleich vieler Internet-Angebote habe ich hiermit genau die richtige Wahl getroffen. Das Gerät würde ich jederzeit weiterempfehlen. Ich bin selbst, wie man auch lesen kann, sehr begeistert!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1880 CD-Soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1880 CD-Soundmachine

03/04/2015

België

België

Bekreftet kjøper

Mooi design, werkt prima en heeft heel mooi en warm geluid.

Deze soundmachine, met afstandsbediening, heeft vele mogelijkheden. Toestel werkt perfect en is een echte aanrader.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1880 CD-soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1880 CD-soundmachine

13/06/2013

Nederland

Nederland

Uitstekend toestel

Prima geluid en gebruiksgemak. Vanaf aanschaf veel plezier beleefd aan dit toestel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1880 CD-soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1880 CD-soundmachine

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