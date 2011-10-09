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Utgått

CD-lydmaskin

AZ1027/12

3.1

| (7) Anmeldelser

Nyt musikken uansett hvor du er

Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den kompakte og bærbare Philips CD-lydmaskin kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.

Se alle fordeler

Nyt musikken uansett hvor du er

  • CD

  • Bånd

Spill CD, CD-R og CD-RW

Spill CD, CD-R og CD-RW

Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.

Kassettspiller med autostopp

Kassettspiller med autostopp

0

CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse

CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse

Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.1

av 5

7

Anmeldelser

2

09/10/2011

Nederland

Nederland

Voldoet aan al mijn wensen

U verkocht dit product onder de noemer : de laatste der Mohikanen, dus een ouderwetse radio; niks digitaal. En dit zocht ik nu precies. Wat een verrassing dat die nog bestond ! Overdag is hij altijd aan. Ik hoop, dat hij meegaat tot het eind van mijn leven (ben 50 + ). N.B. Bestond zoiets maar voor de auto. In mijn nieuwe auto zit een prima radio, maar het instellen enz. ????

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1027 CD-soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1027 CD-soundmachine

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great value!

Simple, good quality CD player and radio. Nothing special, but what it does, it does well.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1027 CD Soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1027 CD Soundmachine

07/09/2012

Italia

Italia

Questo prodotto è molto soddisfacente

Il prodotto è più che adatto per un impiego senza particolari pretese audio. Tuttavia si deve rilevare la mancanza di un led di segnalazione "acceso".

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1027 Stereo CD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1027 Stereo CD

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.