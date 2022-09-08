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Utgått

CD-lydmaskin

AZ100W/12

Nyt musikken uansett hvor du er

Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den kompakte og bærbare Philips CD-lydmaskin kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.

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Nyt musikken uansett hvor du er

  • Hvit

FM-radio for en god radioopplevelse

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MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse

CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse

Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

Tekniske spesifikasjoner

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