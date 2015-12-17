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Utgått

Vekkerklokkeradio for iPod/iPhone

AJ5300D/12

3.1

| (29) Anmeldelser

Våkn opp til dine favorittmelodier

Våkne til Philips AJ5300D/12-klokkeradioen og dokkingstasjonen. Den gratis Philips-appen gir bedre oppvåknings- og radioopplevelser, mens settets effekt på 4 W RMS gir kraftig og klar lyd. Bare dokk iPod eller iPhone.

Se alle fordeler

fra iPod/iPhone og radio

Våkn opp til dine favorittmelodier

  • med 30-pinners kontakt

  • for iPod/iPhone

  • FM, dobbel alarm

  • 4 W

Spill av og lad iPod/iPhone samtidig

Spill av og lad iPod/iPhone samtidig

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.1

av 5

29

Anmeldelser

17/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

The sound quality is fantastic, the features are great.

I've had it almost one year, I needed something small but I also wanted a big quality sound. This was a great choice I have what I wanted, it's hard to believe with the quality sound it's compact enough to fit anywhere. There hasn't been a day since my purchase that I haven't been completely satisfied with my decision.

Denne omtalen gjelder AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Denne omtalen gjelder AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

13/11/2013

Deutschland

Deutschland

ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden

Ich kann dieses Produkt garantiert weiter empfehlen, da es sehr gut ist. Es

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone

02/12/2013

België

België

goed

zeer goed en makkelijk te bedienen product mooi design

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

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  • Tidlig tilgang til salg.
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