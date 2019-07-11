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Utgått

Klokkeradio

AJ3226/12

2.8

| (16) Anmeldelser

Start dagen på din måte!

Med denne stilige klokkeradioen fra Philips med dobbel alarm får du hjelp til å starte dagen med favorittradiostasjonen eller en skånsom alarm. En kabel gjør at du enkelt kan koble til det bærbare musikkanlegget ved sengekanten.

Se alle fordeler

Våkn opp til radio eller summing

Start dagen på din måte!

  • FM/MW, analog tuning

  • Dobbel alarm

  • Tids- og alarm-backup

  • Innebygd lydkabel

Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm

Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm

Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokkeradioen slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen automatisk på valgte radiostasjonen eller starter alarmen.

Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter

Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter

Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.

Gjentatt vekking for mer slumring

Gjentatt vekking for mer slumring

Klokkeradioen fra Philips hjelper deg med å våkne opp i tide med slumrefunksjonen. Hvis alarmen ringer og du vil sove litt lenger, kan du trykke på knappen for å gjenta alarmen én gang og sove videre. Ni minutter senere ringer alarmen på nytt. Du kan fortsette å trykke på knappen for å gjenta alarmen hvert niende minutt til du slår av alarmen helt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.8

av 5

16

Anmeldelser

11/07/2019

France

France

2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)

produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3226 Radio-réveil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3226 Radio-réveil

03/11/2011

Nederland

Nederland

goede kwaliteit.

Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3226 Klokradio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3226 Klokradio

02/12/2013

België

België

Stijlvol en handig in gebruik

Mooi design en zeer handig in gebruik. Gemakkelijk met 2 wekkers die gezet kunnen worden. Eentje voor tijdens de week en eentje voor het weekend. Zo moet ik mijn wekker niet telkens opnieuw instellen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3226 Klokradio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3226 Klokradio

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  • Tidlig tilgang til salg.
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