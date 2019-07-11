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Utgått
AJ3226/12
Start dagen på din måte!
Med denne stilige klokkeradioen fra Philips med dobbel alarm får du hjelp til å starte dagen med favorittradiostasjonen eller en skånsom alarm. En kabel gjør at du enkelt kan koble til det bærbare musikkanlegget ved sengekanten.
FM/MW, analog tuning
Dobbel alarm
Tids- og alarm-backup
Innebygd lydkabel
Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokkeradioen slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen automatisk på valgte radiostasjonen eller starter alarmen.
Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.
Klokkeradioen fra Philips hjelper deg med å våkne opp i tide med slumrefunksjonen. Hvis alarmen ringer og du vil sove litt lenger, kan du trykke på knappen for å gjenta alarmen én gang og sove videre. Ni minutter senere ringer alarmen på nytt. Du kan fortsette å trykke på knappen for å gjenta alarmen hvert niende minutt til du slår av alarmen helt.
2.8
av 5
16
Anmeldelser
acidburn3
11/07/2019
France
2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)
produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3226 Radio-réveil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3226 Radio-réveil
Hansie
03/11/2011
Nederland
goede kwaliteit.
Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3226 Klokradio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3226 Klokradio
Tweety
02/12/2013
België
Stijlvol en handig in gebruik
Mooi design en zeer handig in gebruik. Gemakkelijk met 2 wekkers die gezet kunnen worden. Eentje voor tijdens de week en eentje voor het weekend. Zo moet ik mijn wekker niet telkens opnieuw instellen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3226 Klokradio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3226 Klokradio