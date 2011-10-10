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Utgått
5FF2CMI/00
Hvert bilde forteller din historie
Vis frem bildene dine med den samme kvaliteten og fargedybden som profesjonelle fotoutskrifter. Philips 5FF2CMI PhotoFrame er den enkleste måten å vise frem digitale bilder på uten PC, og det elegante designet gir hele rommet et løft.
14,2 cm (5,6") LCD
14,2 cm (5,6") v.område
Med fleksible visningsmodi kan du velge om du vil vise ett bilde om gangen, vise bildene i miniatyrbildemodus for raske og enkle søk, eller om du vil opprette en lysbildefremvisning av de beste bildene dine.
Dette er en lysbildevisningseffekt som viser en bildemontasje med et automatisk og tilfeldig utvalg av bilder, og dermed unngår du skjemmende kanter som ellers kan oppstå ved visning av bilder som er mindre enn skjermstørrelsen.
Fargeskjermen får frem det beste i bildene dine med levende, ekte farger ved at den viser det samme fargespekteret som på bilder med profesjonell utskriftskvalitet.
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3.0
av 5
1
Omtale
coenVdg
10/10/2011
Nederland
Dit produkt heeft een mooi design maar prestaties vallen wat tegen
De steelstofzuiger kan goed worden gebruikt als kruimelzuiger. De stofzuiger is dan handig in gebruik, omdat je niet hoeft te bukken. Zodra het op te zuigen stof wat moeilijker wordt (bv gruis uit kalkmuur) is de kracht ontoereikend.
Denne omtalen gjelder 5FF2CMI PhotoFrame
Denne omtalen gjelder 5FF2CMI PhotoFrame