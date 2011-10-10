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Utgått

PhotoFrame

5FF2CMI/00

3

| (1) Omtale

Hvert bilde forteller din historie

Vis frem bildene dine med den samme kvaliteten og fargedybden som profesjonelle fotoutskrifter. Philips 5FF2CMI PhotoFrame er den enkleste måten å vise frem digitale bilder på uten PC, og det elegante designet gir hele rommet et løft.

Se alle fordeler

Hvert bilde forteller din historie

  • 14,2 cm (5,6") LCD

  • 14,2 cm (5,6") v.område

Spill av lysbildefremvisninger, enkeltbilder, miniatyrbilder eller vis klokke

Med fleksible visningsmodi kan du velge om du vil vise ett bilde om gangen, vise bildene i miniatyrbildemodus for raske og enkle søk, eller om du vil opprette en lysbildefremvisning av de beste bildene dine.

Ha det moro med montasjer: vis flere bilder i én visning

Dette er en lysbildevisningseffekt som viser en bildemontasje med et automatisk og tilfeldig utvalg av bilder, og dermed unngår du skjemmende kanter som ellers kan oppstå ved visning av bilder som er mindre enn skjermstørrelsen.

Perfekte digitale farger for imponerende bildevisning

Fargeskjermen får frem det beste i bildene dine med levende, ekte farger ved at den viser det samme fargespekteret som på bilder med profesjonell utskriftskvalitet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.0

av 5

1

Omtale

5
4
2
1

10/10/2011

Nederland

Nederland

Dit produkt heeft een mooi design maar prestaties vallen wat tegen

De steelstofzuiger kan goed worden gebruikt als kruimelzuiger. De stofzuiger is dan handig in gebruik, omdat je niet hoeft te bukken. Zodra het op te zuigen stof wat moeilijker wordt (bv gruis uit kalkmuur) is de kracht ontoereikend.

Denne omtalen gjelder 5FF2CMI PhotoFrame

Denne omtalen gjelder 5FF2CMI PhotoFrame

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