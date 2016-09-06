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Utgått
50PFT6510/12
Slank Full HD LED-TV drevet av Android
Mer enn bare et lekkert utseende: FHD-TV i 6500-serien som er drevet av Android. Vi starter med Perfect Pixel HD Engine for fantastiske bilder, og legger deretter til Ambilight, moderne design og ekte materialer for å ta seeropplevelsen til et nytt nivå.
126 cm (50")
Full HD LED-TV
Dual Core; 8 GB og utvidbar
DVB-T/T2/C
Vi bygger på den prisvinnende arven og har hevet HD-bildekvalitet til et helt nytt nivå. Philips' Perfect Pixel HD Engine leverer jevne, knivskarpe bilder. Du kan nyte synet av hver detalj, fra rikere og mer levende farger og naturlige hudtoner til dypere svart og lysere hvitt.
Med Android på Smart TV-en får du en rask prosessor og et brukervennlig grensesnitt. Du kan åpne uendelige mye innhold fra Google Play™ og Netflix i nettleseren, i tillegg til mye annet. Du får en brukervennlig meny med direktekoblinger til favorittene dine.
Du har skapt et hjem som er mer enn bare et hus, så hvorfor ikke velge en TV som er varm og innbydende også? Philips' unike Ambilight-teknologi gjør skjermen mye bredere – og seeropplevelsen mer oppslukende – ved å utstråle en ekstra bred glød fra to sider av TV-skjermen på veggen rundt. Farge, liv og spenning går utover skjermen og inn i stuen og bringer med seg en mer spennende, intens og altoppslukende seeropplevelse.
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2.7
av 5
15
Anmeldelser
FindPuggaard
06/09/2016
Danmark
Let betjent.
Hvis man er vant til Androids koncept, er dette fjernsyns betjening "a piece of cake"!! Absolut et godt køb!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD
mdybro
27/08/2015
Danmark
Et godt alsidigt Smart TV til en fornuftig pris
Lige et TV for mig og til en pris, som er overkommelig. Det eneste jeg godt kunne tænke mig er en audio udgang (Line out), der følger volumekontrollen på TVet. Jeg kan godt se, at man kan bruge headphoneudgangen som alternativt men så skal der for mange klik til på fjernbetjeningen, hvis man pludselig har brug for at dæmpe eller hæve volumen. Men det afholder mig ikke fra at købe dette TV,der er på markedet, og som passer mig bedst i mine forventninger og ønsker.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD
Hush
25/03/2017
Danmark
Super billedkvalitet
Jeg købte dette TV; og forventede ikke så meget af det, men efter opdatering blev jeg hurtigt overrasket.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6500 series 40PFT6510 Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6500 series 40PFT6510 Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Store.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
Cloud Gaming-tilbudet avhenger av spilleverandører.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til produktsiden for Google Cast.
TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
Kompatibilitet krever WiFi MiraCast-sertifisering og Android 4.2 eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for enheten.