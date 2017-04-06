Detta är, i min mening, en av marknadens snyggaste apparater vilket gör att den gör sig mycket bra i värdagsrummet. Men in på tekniken och användandet. Bilden: Bilden är kristallklar och bra svarta. Kan inte säga mer än så. den är riktigt bra. Dock tog det bra många timmar att få till det så det verkligen blev bra bild. Standard/fabriksinställningen är katastrofalt dålig. Här kommer en del av lättanvändantet in. Det tar tid att fixa med inställningarna. Snabbinställningar förstörde bara så man måste in och ställa in färgerna individuellt, skärpa individuellt etc etc. Slutade med att jag fick använda en sökmotor för att få fram tips och expertinställningar som man sedan kunde förfina för att passa ljus, sänding etc hemma hos mig (sändningarna påverkar väldigt mycket om man tittar på "vanlig" tv. man måste nästan ha HD kanaler för att det ska kännas bra att titta på) Men när väl inställningarna var på plats så är bilden helt suverän. Ljudet: Ljudet (inbyggda) är väl sisådär vilket är typiskt för platta apparater. Dock tycker jag det är bättre ljud än många andra jag lyssnat på. (ska tilläggas att jag köpte till en soundbar med baslåda senare, en Philips HTL5140B vilket kan rekommenderas). Övrigt: Finns en del buggar i TV. Smartfunktionerna är inte vad man ska kalla så smarta men hopp finns då det är Android-plattform så kommer väl bli bättre med tiden hoppas jag. Tex är den inbyggda Chrome casten sämre än "originalet" som dinglar på sidan. Vet inte om det har med den inbyggda Wifin att göra men den hackar och är allmänt sämre än att ha en utanför. Fungerar att kolla på youtubeklipp och annat smått och gott men en "snabb" film ska man undvika. Det finns även tillfällen då TVn inte vill starta, den fastnar i uppstarten och låser sig så att man måste rycka kontakten. Om det har med den här såkallade smartfunktionen/android att göra är inte omöjligt men det är rätt frustrerande när man kastar sig ned i soffan för att snabbt få på sista minuten av en match/film/serie/nyheterna och appareten vägrar starta. då är det nära att kontrollen sulas rätt igenom skärmen. Nu händer detta relativt sällen och har blivit bättre med diverse uppdateringar men finns att jobba på här för Philips drivrutingäng känner jag. Appropå eventuella matcher. Av någon anledning så är väl detta tyvärr inte den bästa TVn att titta på sport på då det lätt uppfattas som suddigt vid rörelser. Något med uppdateringen/frekvens av bilden att göra eller så kan det vara sändningen i sig (hur den leveraras av din leverantör i huset) men har inte upplevt det innan. Hoppas det är något som tittas på till kommande uppdateringar av drivrutiner. Tips: Stäng av de flesta av dessa såkallade "bildförbättringarna" som finns i tv. De förstör mer än vad de hjälper. Det låter bra med mjukare bild och mpeg reducering hit och dit men stäng av allt sånt så blir bilden bättre. Varför finns det när det försämrar? testa annars att sätta på en funktion. titta på bilden, sätng av funktionen och avgör själv. Som sagt detta tog fler timmar än vad jag kommer få tillbaka och detta är något som man egentligen bara vill fungera. Saknar gamla Plug and play... Mycket skit blev det till en i övrigt bra TV. jag är väldigt nöjd nu och Ambilighet är oslagbar. Men med uppdateringar finns hopp för att detta ska bli 100%. Hoppas Philips levererar det också :)