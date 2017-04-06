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Utgått

7000 seriesSvært slank 4K UHD-TV drevet av Android™

49PUS7170/12

2.5

| (90) Anmeldelser

Svært slank 4K UHD LED-TV drevet av Android

Svært rask Quad Core-prosessor og svært slanke linjer: UHD-TV-en i 7170-serien som er drevet av Android, ser rask ut og fungerer like raskt. Den elegante sølvrammen, den spesielle stativdesignen og Ambilight intensiverer seeropplevelsen ytterligere

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99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

Med tresidig Ambilight

Svært slank 4K UHD LED-TV drevet av Android

  • 123 cm (49")

  • 4K Ultra HD LED-TV

  • Quad Core, 16 GB og kan utvides

  • Dobbel tuner DVB-T/T2/C/S/S2

Dobbel tuner gjør at du kan se på og ta opp mer enn ett program

Dobbel tuner gjør at du kan se på og ta opp mer enn ett program

Dere behøver aldri mer å krangle om hva dere skal se på. Med en dobbel tuner på TV-en kan du se på favorittseriene og en fotballkamp samtidig. Funksjonen for dobbelt opptak gjør at du kan se på ett program mens du tar opp det andre slik at du alltid har noe fantastisk å se på senere.

Siste finpuss – en TV som ser like godt ut som den fungerer

Hjemmet gjenspeiler stilen din. Våre designere har valgt diskré, sofistikerte farger og kvalitetsoverflater som polert krom, noe som resulterer i TV-design som står i stil med interiøret.

Pixel Precise Ultra HD: Oppdag en levende UHD-bildekvalitet

Skjønnheten til 4K Ultra HD TV-en ligger i hver detalj. Pixel Precise Ultra HD-motoren fra Philips konverterer alle bildesignaler til fantastisk UHD-oppløsning på skjermen. Gled deg over jevne og skarpe bevegelige bilder og enestående kontrast. Oppdag dypere svart, hvitere hvitt, levende farger og naturlige hudtoner – hver gang fra alle kilder.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.5

av 5

90

Anmeldelser

06/04/2017

Suisse

Suisse

Bekreftet kjøper

Qualité d'image exelente

Je conseille vivement se téléviseur ambiligth étincelant simple à l'emploie androïde fonctionne très bien

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™

12/10/2016

Suomi

Suomi

Bekreftet kjøper

Huippu kuvanlaatu ja toiminnot

Hyvä kuvanlaatu, helppokäyttöinen tv.Pidän kauko-ohjaimesta, helppo kirjoittaa, kun on kunnon näppis. Pidän taustavslosta. Tyytyväinen valintaan.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj.

12/08/2016

France

France

Produit au TOP

Après une première frayeur sur un appareil qui fonctionnait mal et que la FNAC m'a remboursé, j'ai repris le même et j'en suis absolument ravi. Tout fonctionne parfaitement ! l'image est magnifique sans réglage particulier, l'Ambiligth, je ne connaissais pas, c'est extraordinaire, le son est net de qualité et bien défini. Pour info, sur le précédant défectueux, le petit bouton de secours sur l'arrière de l'appareil ne fonctionnait pas et n'affichait pas les 4 logos sur l'écran.... Bref, n'hésitez pas à investir sur ce Philisp 55pus7000 Surtout au prix fait par la Fnac ! Pour ma part le prochain sera le même en 65" .

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.

  2. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  3. Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Store.

  4. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  5. Cloud Gaming-tilbudet avhenger av spilleverandører.

  6. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  7. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

  8. Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til produktsiden for Google Cast.

  9. TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.

  11. USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.